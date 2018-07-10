В Калининградском загсе назвали самые редкие имена новорожденных в 2018 году

Редкие имена, которые Калининградцы дают своим детям, в основном славянского происхождения. Об этом «Клопс» рассказали в отделе регистрации рождения Управления ЗАГС по Калининграду во вторник, 10 июля.

Среди необычных мужских имён в первом полугодии 2018 года встречались Добрыня, Яромир, Ростислав, Доброслав и Ратмир. Среди женских — Лукерья, Милослава, Виталина, Паулина, Патриция и Афина.

В пятёрку самых распространённых среди имён для мальчиков попали Александр, Артём, Максим, Михаил и Дмитрий. Девочек чаще всего называли Софиями, Мариями, Полинами, Алисами и Евами.

С начала года в областном центре родились 1511 мальчиков и 1386 девочек.

Ранее «Клопс» писал, какие имена для новорожденных жители области выбирали чаще всего в 2017 году.