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Дане Борисовой запретили покидать Россию
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Дане Борисовой запретили покидать Россию 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В неловкое положение телеведущая попала из-за алиментов.
Неприятной неожиданностью для Борисовой стала новость о задолженности в 80 тысяч рублей. Поэтому судебные приставы и запретили ей выезд за рубеж. Она вместе со своей дочерью Полиной собиралась посетить Венецию, однако теперь отпуск придется отложить.
— Меня посчитали злостной неплательщицей алиментов, — пишет она в своем Инстаграме. — Но всю задолженность я оплатила, и судебный пристав пообещала в ближайшее время ее снять.
Это очень важно для меня, я не видела Полинку уже три недели и безумно скучаю
КСТАТИ
Дочь Даны Борисовой, Полина, сейчас живет с отцом — бизнесменом Максимом Аксеновым. Дана выплачивает им алименты — по четыре тысячи рублей в месяц.
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