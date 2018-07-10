Дане Борисовой запретили покидать Россию

В неловкое положение телеведущая попала из-за алиментов.

Неприятной неожиданностью для Борисовой стала новость о задолженности в 80 тысяч рублей. Поэтому судебные приставы и запретили ей выезд за рубеж. Она вместе со своей дочерью Полиной собиралась посетить Венецию, однако теперь отпуск придется отложить.

— Меня посчитали злостной неплательщицей алиментов, — пишет она в своем Инстаграме. — Но всю задолженность я оплатила, и судебный пристав пообещала в ближайшее время ее снять.

Это очень важно для меня, я не видела Полинку уже три недели и безумно скучаю

КСТАТИ