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В Крыму выводят уникальные сорта культур, адаптированных к засухе
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В Крыму выводят уникальные сорта культур, адаптированных к засухе 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Новые семена выдерживают высокие температуры и дают ранние всходы. Уже в следующем сезоне их планируют внедрить в массовое производство.
Селекционеры Крыма всеми силами работают на будущий урожай. К каждому выведенному сорту растения придумывается отдельное название.
Например, перец «блэкаут» является результатом опытного скрещивания. Овощ вывели относительно недавно. По вкусу этот необычный перец даже слаще остальных. Вообще же, придумать название для сорта — это творческая часть работы селекционеров.
«Перец «толстый барон» — он толстый и понятно, что барон. Белоснежки миниатюрны и белы — они для фаршировки. Смотришь на перец и уже знаешь, как его назвать», — объяснила лаборант Людмила Вострикова.
В распоряжении ученых имеется самые современные лаборатории: в стерильной, практически операционной комнате выводятся сорта лаванды. В стеклянной пробирке с питательной средой растут маленькие зеленые побеги, которые в дальнейшем будут представлять пышные и ароматные кусты. До того, как попасть в грунт, они проходят несколько стадий отбора.
В этом сезоне лаванда в Крыму зацвела на две недели раньше обычного. И в этом тоже заслуга биологов. Лавандовые поля давно стали визитной карточкой полуострова, а туристы называют эти места «крымским провансом».
«Любой ценный признак — повышенная урожайность, крупный колок, крупное зерно — результат того, что произошла перестройка генов, то есть мутация» — рассказала заведующая лабораторией биотехнологии Наталья Егорова.
Уникальная и пока единственная на полуострове плантация хлопка в Симферопольском районе полуострова стала гордость крымского института Сельского хозяйства. Аграрии называют это растение «белым золотом». Культура была полностью уничтожена в украинский период. Сегодня приходится с нуля восстанавливать угодья. Первый урожай хлопка можно будет оценить уже этой осенью.
«Он в стадии сейчас разветвления и боковые листья формируются и скоро вот скоро мы увидим прекрасную белизну хлопка», — уверен директор института Сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
Настоящим достижением крымских селекционеров стало изобретение сортов, полностью адаптированных к засухе. Аномальная жара на полуострове — не повод терять урожай. Новые семена выдерживают высокие температуры и дают ранние всходы. Уже в следующем сезоне их планируют внедрить в массовое производство.
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