Личная жизнь Ванессы Паради: актриса вышла замуж в первый раз в 45 лет

Трудно поверить, но для знаменитой артистки это первый официальный брак. А для ее соотечественника и ровесника, режиссера Самюэля Беншетри, — второй. Пара зарегистрировала отношения в ратуше пригорода Парижа, деревушки Сен-Симон. Затем 20 гостей собрались на камерную церемонию в ресторане. Невеста была очаровательна в изящном платье от Chanel и длинной фате с вышивкой. Еще более очаровательным оказался выбор подружки невесты — ею стала 19-летняя Лили-Роуз Депп , дочь Ванессы , рожденная от голливудской суперзвезды Джонни Деппа . Гражданская жена Отношения Ванессы Паради и Джонни Деппа начались, когда ей было 26 лет, а ему 35. Джонни ради покорившей его сердце француженки закончил пятилетний роман с Кейт Мосс . Страсть Деппа к Паради была сильной, но он так и не позвал ее замуж, хотя заваливал дорогими подарками и говорил, что не может представить рядом с собой другую женщину. Джонни присутствовал на родах Лили-Роуз и сам перерезал пуповину. С младшим наследником, сыном Джеком, актер мог гулять и играть целыми днями. Ванесса отучила гражданского мужа от выпивки и загулов — Джонни проводил свободное время на пикниках с детьми. Казалось, что эта идиллия будет длиться бесконечно. Но Депп сорвался, слухи о его изменах стали доходить до Паради, а точку в отношениях поставил роман Деппа с партнершей по фильму «Ромовый дневник» Эмбер Херд. Официально пара рассталась в 2012 году после 14 лет гражданского брака.

Молодожены Ванесса и Самюэль познакомились на работе. фото: Sylvain LEFEVRE/Getty Images

С тех пор многое изменилось. Джонни успел жениться и развестись. А Ванесса сумела построить прочные отношения и выйти замуж, теперь уже «раз и навсегда» — по крайней мере, ей так хочется думать. После расставания с Деппом она сначала нашла утешение в объятиях французского певца Бенжамена Бьолэ — их отношения длились два года. А потом он ей просто надоел. Три года назад Ванессу пригласили сняться в главной роли в картине «Собака», во время съемок которой у нее и случился служебный роман с режиссером Самюэлем Беншетри. Законная супруга Самюэль быстро завоевал расположение Ванессы — он легко нашел общий язык с Лили-Роуз и Джеком, которому сейчас 16. Ребята быстро подружились с детьми режиссера от первого брака: 20-летним сыном Жюлем и 11-летней дочерью Сол.

Лили-Роуз (слева) часто видится и общается с отцом Джонни Деппом. А вот Эмбер Херд больше не в их компании. фото: David X PRUTTING/BFA/REX/FOTODOM.ru Самюэль расстался с женой, актрисой Мари Трентиньян , незадолго до ее гибели в 2003 году. У пары были дружеские отношения, дети большую часть времени воспитывались отцом. Мари, которая, как нетрудно догадаться, приходилась дочерью знаменитому актеру Жан-Луи Трентиньяну , на почве ревности жестоко избил ее любовник Бертран Кант, солист французской группы Noir Dеsir. От полученных травм женщина скончалась. Шокированный Самюэль погрузился в работу и заботу о детях. Интрижки случались, но настоящие чувства в нем смогла пробудить лишь Ванесса. Предложение актрисе режиссер сделал еще год назад. Паради его приняла, но с одним условием — свадьба должна быть тайной.

Сын заставил Ванессу Паради понервничать перед свадьбой. Мальчик проходит курс лечения. Молодые отправятся в путешествие, только когда Джек будет здоров. фото: instagram.com И вот когда соотечественники жениха и невесты следили за ходом матча Франция — Аргентина на футбольном чемпионате мира, Ванесса и Самюэль тихо расписались и отправились в ресторан. На свадьбе не было Джека — сын Ванессы сейчас проходит курс лечения от гастроэнтерита (воспалительное заболевания желудка и тонкой кишки). Зато все остальные родственники были в сборе и заметили, что дочь Ванессы и сын Самюэля не отходили ни на шаг друг от друга. Знакомые невесты отмечают, что в этих отношениях Ванесса получает больше любви, чем отдает, поэтому она наконец-то перестала вспоминать счастливые 14 лет рядом с Деппом. На свадьбе Паради много танцевала, бросала подружкам букет невесты и даже спела. Торт был шикарный и низкокалорийный, но его фото, как и другие свадебные кадры, не появились даже в социальных сетях — невеста запретила гостям афишировать торжество.

Сейчас молодые ждут возможности отправиться в свадебное путешествие — оно начнется сразу после того, как поправится сын певицы.