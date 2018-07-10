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Дизельная подводная лодка «Дмитров» отправилась в Санкт-Петербург
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Дизельная подводная лодка «Дмитров» отправилась в Санкт-Петербург 

Вести Калининград 33 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Подводная лодка Балтийского флота примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.
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