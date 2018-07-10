Актер Андрей Мерзликин рассказал о победе над раком

Актер Андрей Мерзликин поздравил маму с днем рождения. В трогательном пожелании родительнице артист рассказал о победе над онкологией.

В своем Instagram артист опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с мамой Ниной Павловной и младшей сестрой Еленой. «Если бы меня попросили охарактеризовать одним словом этого человека, я бы сказал — „хулиганка“! Вот уж по-истине не унывающий и оптимистично смотрящая вперед, вечно совершающая поступки, со стороны кажущиеся абсурдными! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — рассказал артист.

Андрей поведал подписчикам, что родительница с детства учила его быть стойким, волевым и самостоятельным. «Спасибо родная, что этот „стержень“ авантюрности, „хулиганства“, здорового риска, были привиты тобой», — продолжил Мерзликин.

"Мама перенесла операцию после диагноза — онкология 4-стадии. Был шок. Мы были не готовы к такому испытанию…", — вспоминает Андрей. Артист отметил, что после тяжелой борьбы с недугом родительница не только смогла вернуться к работе, врачи даже сняли с женщины группу инвалидности.

Пользователей Сети очень растрогал пост артиста. Интернет-обыватели присоединились к поздравлениям, а некоторые подписчики отметили, что рассказ звезды заставил их прослезиться. «До мурашек!Здоровья маме. Слава Богу!», «Какие хорошие и правильные слова, до слез…Вы молодец, а маме долгих лет!», «Дай Бог здоровья вашей мамочке. Долгая лета!», «Дорогая Нина Павловна!Дай вам Бог долгих лет!», «Спасибо за такие красивые слова! Эти слова можно отнести к очень многим мамам! Спасибо!», — писали фолловеры в комментариях.

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