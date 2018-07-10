Мерзликин показал красавицу маму, победившую онкологию

Андрей Мерзликин родился в городе Королеве. Его отец Илья работал водителем, а мама Нина — бухгалтером. Также у него есть младшая сестра Елена. В семье Мерзликиных много времени уделялось воспитанию детей, так что будущий актер рос в теплой домашней атмосфере. Сегодня он решил посвятить трогательный пост своей маме, так как она отмечает свой день рождения. Артист разместил на своей странице снимок с родительницей.

В кадре он запечатлен в синей рубашке, а рядом с ним стоит женщина в цветном блейзере. «Если бы меня попросили охарактеризовать одним словом этого человека, я бы сказал — „хулиганка“! Вот уж поистине не унывающий и оптимистично смотрящая вперед, вечно совершающая поступки, со стороны кажущиеся абсурдными!», — поделился Мерзликин. Он отметил, что мама в детстве учила его стойкости, а также привила любовь к авантюризму. «Мама перенесла операцию после диагноза — онкология 4-стадии. Был шок. Мы были не готовы к такому испытанию…», — вспомнил актер. Однако Нина смогла преодолеть все трудности и победила онкологию.

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Андрей отметил, что после борьбы с заболеванием его мама даже вернулась к работе, так как врачи сняли с нее категорию инвалидности. Поклонники восхитились сильной родительницей актера, которая также оказалась красавицей. Многие признались, что слова про маму их растрогали до слез. «Так может сказать, только любящий сын», «Растрогали до слез. Как вам повезло с мамочкой!», «Андрей, а вы прекрасный сын, муж и отец!», — отозвались подписчики. Напомним, Мерзликин уже давно построил свою семью. 12 лет он состоит в браке с Анной Осокиной и растит четверых детей.