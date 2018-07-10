Басков сделал заявление о свадьбе с Лопыревой

За два дня до официального старта Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Николай Басков показал на сцене Летнего амфитеатра программу «Игра», которой уже рукоплескала Москва и многие другие города. А перед выходом на сцену певец пообщался с корреспондентом Dni.Ru

Осенью прошлого года стало известно что Басков и Лопырева планируют пышную церемонию бракосочетания, которая должна была состоятся а 5 октября в столице Чечни Грозном. Свидетелем на торжестве должен был стать глава Чеченской Республики Разман Кадыров , а свидетельницей — Валерия.

Но потом Басков в «Прямом эфире» у Андрея Малахова вдруг вспомнил, что именно в этот день у него много лет назад умер дедушка, а поэтому веселиться в день памяти негоже. «Новую дату нашей свадьбы мы скажем чуть позже. Подготовимся тщательно и потом сыграем».

Его избранница Виктория Лопырева была более конкретна в прогнозах: «После чемпионата мира по футболу мы вернемся к этой теме». А когда чемпионат стартовал, Вика сообщила, что свадьба состоится лишь в том случае, если российская сборная выиграет его.

Наша сборная ЧМ покинула, как известно, и Басков теперь, кажется, может с облегчение вздохнуть. «У нас сейчас очень сложные, непростые отношения, — сообщил Басков в интервью Dni.Ru. — Жизнь покажет, во что выльются наши отношения — в свадьбу ли, или просто в теплые дружеские отношения. Мы люди творческие, увлекающиеся, и то, что это девушка есть в моей жизни — счастье. Вика помогла мне более спортивно смотреть на жизнь, и вообще с ней все заиграло новыми красками. Мне очень льстит, что рядом со мной одна из самых красивых женщин России».