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Подруга Матильды пригласила Шнурова после развода в свой особняк
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Подруга Матильды пригласила Шнурова после развода в свой особняк 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Видимо, поэтому девушки отписались друг от друга в соцсетях.
Матильда и Сергей Шнуров залечивают душевные раны вдали от дома. Она — в Испании, он — на Лазурном Берегу во Франции. Правда, Матильда, судя по всему, переживала разрыв с мужем в одиночестве. А вот Сергей, не стесняясь, выкладывает в соцсети фотографии своей компании. Утешиться Шнуров решил с подругой Матильды — 47-летней бизнес-леди Никой Белоцерковской в ее роскошном особняке на юге Франции с видом на море.
Судя по видеоотчетам в блогах, Ника и Сергей не скучают: то они вместе ныряют в бассейн, то едят устрицы и гуляют по живописным улочкам Франции. И вот уже Шнуров поет Белоцерковской песни.
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)
7 Июл 2018 в 4:02 PDT  Между тем Ника уже как полгода свободна. В браке с олигархом Борисом Белоцерковским она прожила 17 лет, родила ему двух сыновей. Однако в декабре 2017-го пара распалась. Говорят, бизнесмен предпочел другую женщину.
А вот с Сергеем Шнуровым Нику всегда связывали лишь дружеские отношения. Возможно, и сейчас они просто друзья.
Вот только почему-то Матильда и Ника внезапно отписались друг от друга в «Инстаграме». Хотя еще не так давно вместе летали в Штаты, колесили по Гранд-Каньону. Быть может, в конфликте Матильды и Сергея Ника встала на сторону последнего? Либо ее и музыканта связывает уже нечто большее, чем просто дружба.
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