Ещё
Qatar See You in 2022: наши креаторы сняли крутой ролик о том, каким будет следующий ЧМ по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Qatar See You in 2022: наши креаторы сняли крутой ролик о том, каким будет следующий ЧМ по футболу 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
screenshot
В 2014 году для проведения Олимпиады в Сочи Россия привлекала лучших креаторов со всего мира. Поэтому вдвойне приятно, что для будущего мундиаля в Катаре в 2022 году ролик сняли наши специалисты. Любуемся!
Еще до начала Чемпионата мира по футболу в России уже вовсю шла подготовка к следующему мундиалю. Кстати, впервые ЧМ пройдет в Катаре, впервые — на Ближнем Востоке, и трижды впервые — зимой.
Уже сейчас люди ищут информацию о том, как будет проходить Чемпионат в мусульманской стране. Делают запросы о том, как будет обстоять дело с алкоголем и девушками. Но главное, как добраться до небольшой страны на африканском континенте.
Тем временем Катар строит футбольные стадионы неземной красоты. А наши креаторы снимают об этом просто сумасшедше красивый ролик.
Двухминутная история уносит нас будто на другую планету, где катарский мальчик встречается с мечтой — футбольным мячом, а вокруг него из морей и океанов рождаются здания невиданной красоты. Юный футболист уверенно ведет мяч по краешку космических конструкций и добегает до цели — стадиона, на котором зрители, влюбленные в футбол, уже ликуют в ожидании начала следующего футбольного праздника.
Показать намерение целой страны провести событие такого масштаба, как чемпионат мира по футболу FIFA, через мечты мальчика — вот основной концепт, рассказали Sostav креаторы.
Антон Безносюк, продюсер «Студии Антона Ненашева»:
Идея рождалась долго, наверное, с января. Катар — необычная страна, маленькая, но гордая, со своей историей, культурой и отличиями от других арабских стран. Неподготовленному человеку будет сложно сразу разобраться. Сначала мы придумали концепцию «неровного круга», через которую хотели пропустить все повествование, сделать кадры-транзишены через такие формы. А форм у них там предостаточно: бахуры (арабское благовоние), ажурные люстры, крыши стадионов, капля, глаз,
и т. д.
Идея претерпела несколько итераций.
Катарская сторона удивилась, где же мы взяли такие картинки, на каком сайте. А мы их рисовали! В целом, на разработку и утверждение концепции, скаут (было две экспедиции в Катар, где мы ходили по локациям, смотрели музеи, экспонаты которых оживают в ролике, архитектуру, вдохновлялись невероятным Inland Sea), комментарии и планирование съемки ушло 4 месяца. Затем была самая адская съемка в моей жизни: 9 дней подряд, 3 из них в пустыне.
Параллельно в Москве выполнялись задачи по 3D. 20 Тб симуляций частиц, 8 терабайт съемочного материала. Плюс потом еще смена в Москве для отработки трюков с лонжами, куда мы привезли нашего героя из Катара.
Не думаю, что стоит описывать весь АД и ужас пост-продакшен стадии. Но в целом ролик был переприуман дважды, и перерисован единожды, когда мы почти накануне сдачи узнали, что небо должно быть везде синее, а не дымчато желтое!
Фото со съемок: режиссер Антон Ненашев и команда
Project: Qatar See You in 2022 Client: Supreme Committee for Delivery & Legacy sc.qa Agency: CSA Russia
Producer, director, art director, script, editor: Anton Nenashev DOP: Nikita Popkov Executive Producer, shooting: Anton Beznosuk Producer: Nikita Pichugov VFX supervisors: Anton Beznosuk, Andrey Zelenin Music & Sound design: Yan Amit Post production: Nenashev™, N3 design, Post pro 18.
Sostav.ru: последние новости
Артемий Лебедев разработал канализационные люки для парка «Зарядье» Настоящее и будущее брендинга: из 2017 в 2018 Откровенная рекламная кампания кроссовок Yeezy 500 от Канье Уэста взбудоражила соцсети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто узнает звезд без макияжа1
Шведская модель поразила бесконечными ногами64
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть13
Врачи назвали основные привычки долгожителей20
Бывшая самая красивая девочка в мире отрастила массивную грудь и потеряла талию
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение