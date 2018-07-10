«Глухие» мошенники предлагают балашовцам триколор за 100 рублей

В социальнх сетях жители Балашова сообщают о молодых людях, разгуливающих по городским улицам и предлагающих приобрести прохожим маленькие флажки с российским триколором за 100 рублей. На вопрос, почему государственная атрибутика продается, парни показывали записку. В ней говорилось, что им требуются деньги, поскольку продажа флажков — единственный их доход.

Горожане рассказывают, что обычно парни подходят к прохожим на центральных улицах районного центра — Пушкина, Луначарского. Также парочку видели у моста через реку Тростянка.

«Мост сейчас ремонтируют, а «глухие» на красный свет светофора обходили машины. Мы отказались покупать», — прокомментировала пост жительница Балашова Татьяна.

Жители Балашова считают, что это очередные мошенники. За отказ от покупки один из парней показал горожанам неприличный жест.

«Парни представляются глухими и люди откликаются на их безнадежность, пытаются им помочь. У меня знакомая на это и повелась. А так сказала, что не отдала бы за этот флаг такие деньги. Он того не стоит, но хотела помочь. На жалость и добродушие давят парни», — рассказала одна из жительниц Балашова.