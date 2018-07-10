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«Наконец-то беременна!»: живот Нади Дорофеевой намекнул на интересное положение
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«Наконец-то беременна!»: живот Нади Дорофеевой намекнул на интересное положение 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева щедро делится фотографиями с отдыха и демонстрирует свои формы. Но фанаты уже не видят былой стройности артистки, потому что живот её заметно округлился, а причиной тому, по их словам, является беременность.
Отправляясь в отпуск в какое-нибудь жаркое местечко, звезды не забывают согреть теплом и своих фанатов, публикуя в соцсетях солнечные снимки местности и, конечно же, фото себя любимых в купальниках, как же без них? Так сделала и Надя Дорофеева и спровоцировала народ на бурные обсуждения. Увидев живот артистки, люди незамедлительно принялись писать о её интересном положении, не сомневаясь, что это не результат поедания вкусностей, которые предусматривает система «Всё включено», а именно то самое, чего они с нетерпением так долго ждут.
Но, если бы женщина захотела скрыть свое положение, разве стала бы она публиковать снимки живота так близко? Или, может, она именно таким образом и решила намекнуть об ожидании ребенка, без слов, одними лишь фото. В общем, сейчас публике остается только гадать, пока время не расставит всё на свои места. «Наконец-то беременна! Животик прям будущей мамочки!» «Какой хороший, видно, что именно беременный живот, а не от еды!» «Да ладно вам ерунду говорить, эксперты что ли?» «Если беременна, то это очень здорово! Но поздравлять пока рано, пусть признается!» «Дай Бог, конечно, но не стоит так четко ставить „диагноз“…»
По словам преданных поклонников, Надежде и Владимиру уже давно пора обзавестись потомством, ведь они уже так давно вместе. Кстати, совсем недавно пара отметила годовщину — 7 лет совместной жизни.
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