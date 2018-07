«Сегодня меня убили»: полиция рассказала в твиттере о последнем дне жизни девочки, убитой в 1973 году

Утром 6 июля 1973 года Линда Энн О’Киф проснулась, чтобы пойти на летние занятия в школу Корона-дель-Мар, Калифорния, надела белое платье с голубыми цветами, которое сшила ее мама. Волосы девочка убрала в хвост, скользнула в теннисные туфли, подходящие по цвету к платью, с белыми носочками, и вышла из дома в последний раз.

Обычно Линда добиралась до школы на велосипеде, но в тот день ее учитель по пианино должен был подвезти ее на машине. В то утро 11-летняя девочка-скаут и страстная пианистка должна была отсидеть четыре занятия в школе и вернуться домой. Однако дома она так и не появилась. Весь район Ньюпорт-Бич обыскивали полицейские, волонтеры и вертолеты. На следующее утро тело Линды было найдено в канаве.

Ее убийцу так и не нашли. Однако в пятницу, 6 июля 2018 года, на 45-летнюю годовщину смерти Линды О’Киф, полиция Ньюпорта опубликовала новую, хоть и небольшую, но зацепку, которую удалось получить при помощи технологий ДНК, не существовавших в 70-е.

До того как публиковать новые данные и поднимать дело почти 50-летней давности, полицейский департамент решил привлечь внимание к нераскрытому убийству ребенка — в 7 утра в твиттере полиции начали появляться записи от имени Линды О’Киф, описывающие последний день ее жизни. Заканчиваются твиты в 11 вечера 6 июля — именно тогда свидетель слышал в последний раз ее крик.

«Привет. Я Линда О’Киф (или Линда Энн О’Киф, если мама на меня ругается). В этот день 45 лет назад я пропала в Ньюпорт-Бич. Меня убили, и мое тело было найдено в окрестностях Бэк-Бэй. Моего убийцу не нашли. И сегодня я расскажу свою историю».

«Сегодня я надела это платье. Оно белое, с синими цветами и темно-синей отделкой. Его сшила моя мама. Она шьет много одежды, для моих сестер тоже. У нее здорово получается, ведь у нас не так много денег для одежды в дорогих магазинах».

Место, где нашли тело Линды

В тот день, когда Линда пропала, после занятий она позвонила из школы домой, чтобы мама за ней приехала. «Не повезло. Мама была занята новым заказом и говорит, что я могу дойти до дома. Меня это расстраивает, и я плачу». Девочка немного побродила около школы, а потом медленно пошла по направлению к дому по дороге Маргарит-Драйв. Именно тогда появился бирюзовый минивэн, тот же самый, что останавливался около Линды ранее тем днем.

Женщина по имени Джаннин и ее мама ехали по той же дороге и видели, как девочка разговаривала с мужчиной за рулем. Они видели то, что не забудут до конца жизни. Минивэн был припаркован у обочины недалеко от перекрестка, передняя пассажирская дверь была открыта, и Линда стояла как раз рядом. Затем она села в машину.

Мама Джаннин почувствовала неладное, снизила скорость и остановилась. «Если этот минивэн проедет мимо, — сказала она дочери, — запиши его номер». Но машина не поехала в их сторону. Это был последний раз, когда Линду О’Киф видели живой.

В 18:42, через шесть часов с тех пор, как мама девочки в последний раз говорила с ней, родители О’Киф заявили в полицию о пропаже. Все это время мама была уверена, что дочка пошла погулять или забежала в гости к одной из своих подруг. Полицейские вертолеты, джипы и поисковые отряды прочесывали округу в поисках хоть каких-нибудь признаков Линды. Лишь одна женщина стала свидетельницей последних минут жизни ребенка — около полуночи она слышала ее крики: «Прекратите, вы делаете мне больно», но было слишком поздно. И свидетельница ничего не знала о поисках пропавшего ребенка.

«Она прислушивается, но больше никаких криков не раздается. Она не знает, что я пропала. Что я буду мертва к утру. Что мое тело найдут неподалеку от ее дома».

Тело девочки после 10 утра обнаружил мужчина, пришедший на берег, чтобы искать лягушек для научного исследования. В зарослях он увидел что-то маленькое и бледное. Это оказалась рука.

«Я читал статью о пропавшей девочке в газете в то утро. Когда я увидел руку в зарослях, то понял, что это, должно быть, она».

Набросок мужчины из минивэна, которого разыскивали в 1973 году

Согласно газетным отчетам тех лет, Линда была задушена и полностью одета, когда ее нашли. Полиция не нашла признаков сексуального насилия. Через три дня был арестован 18-летний мужчина по подозрению в убийстве О’Киф, однако полиция не назвала журналистам ни его имя, ни улики, благодаря которым они вышли на подозреваемого. На следующий день мужчину отпустили, объяснив, что доказательств недостаточно.

С тех пор дело оставалось нераскрытым, пока в субботу, 7 июля, полиция не опубликовала новую улику — фенотип человека, который, по мнению полиции, убил Линду. Фенотип был создан Parabon Nanolabs, технологической компанией по ДНК.

На основе полученной ДНК фенотип показывает внешность человека, как он выглядел 45 лет назад и как он выглядит сейчас, в 60-летнем возрасте. Это белый мужчина с голубыми глазами и светлыми песочными волосами. Полиция Ньюпорт-Бич надеется, что новые данные позволят сделать прорыв в деле.

Ведение твиттера от имени убитой девочки полицейский департамент объяснил тем, что они хотели не только объявить о продвижении в нераскрытом деле, но и очеловечить его, рассказав о последнем дне в жизни 11-летней жертвы.