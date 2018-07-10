8 сериалов, которые можно смотреть вместе с детьми (старше 6 лет, конечно)

Ривердейл

Чистое счастье: этакий сплав Твин Пикса (правда, без мистики) и Дрянных девчонок. В небольшом американском городке происходит несчастный случай — близнецы Шерил и Джейсон Блоссомы, дети из самой богатой (и злобной) семьи в городе, отправляются кататься на лодке, Джейсон тонет и вроде как пропадает без вести. Совсем скоро его тело найдут с пулевым отверстием в голове и жизнь всего Ривердейла сильно изменится. Школьные романы, трансформация робкой блондинки в борца со злом, конфликт между респектабельным севером и неблагополучным югом плюс отлично раскрытая тема криминальной коррупции. Отдельно нужно отметить художника по костюмам: девочки ходят в школу исключительно в жемчугах и на шпильках, парни — либо красавчики из футбольной команды либо лихие ребята в кожаных куртках (имя актера, сыгравшего сына главы местной банды — Джагхеда — гуглит сейчас, кажется, каждая вторая девочка-подросток).

Гравити Фолз

Отличный мультфильм, который сначала хочется смотреть без перерыва серию за серией, а потом пересмотреть оба сезона еще раз. 12-летние Диппер и Мейбл приезжают на лето в городок Гравити Фолз повидать своего дядю Стэна. Дядюшка держит Хижину чудес, где впаривает туристам фальшивую магию и картонных чудовищ. Но очень скоро дети выясняют, что в городке хватает и настоящих странностей: лес кишит гномами и оборотнями, улицы населяют призраки, а таинственный дневник, найденный Диппером в лесу, рассказывает о том, как управлять магией городка и спасти мир от грядущего нашествия монстров. Ужасно жалко, что сериал не продлили на третий сезон — нет компании Дисней никакого прощения.

13 причин почему

Спустя две недели после самоубийства 17-летней Ханны Бейкер ее одноклассник Клэй Дженсен получает по почте 13 аудиокассет. На них — записанная самой Ханной история ее школьной жизни, пленка за пленкой раскрывающая 13 причин, которые заставили девушку совершить страшный шаг. Оторваться невозможно — каждая серия удивляет пуще предыдущей, события раскручиваются все быстрее, затаскивая в паутину лжи все новых персонажей. Первый поцелуй, школьные сплетни, «популярные» и «непопулярные» девушки и парни, вечеринки во время отъезда родителей и школьные красавчики-спортсмены — тут есть все, что обычно бывает в хорошей комедии про американскую старшую школу, вроде «Бестолковых», только «13 причин» — это — не комедия. Потому что история Ханны — это история школьного абьюза, которая привела к трагическим последствиям. Смело можно смотреть вместе с детьми возраста 12+. А, да: второй сезон — отличный, чуть ли не лучше первого. Ханна по-прежнему мертва, но ее история оказывается совсем не такой однозначной

Охотники на троллей

Мультсериал, который сделал Гильермо дель Торо для компании Netflix . В руки 15-летнего Джеймса, живущего вдвоем с вечно пропадающей на работе мамой, попадает амулет, благодаря которому он становится лихим охотником на троллей. Оказывается, под городком, в котором живет мальчик, есть настоящее королевство троллей — и он должен защищать добрых монстров от злых. Но постепенно обнаруживается, что тролли живут не только под землей: половина взрослых в городке на самом деле одержимы злыми силами. И Джеймсу приходится бороться со злом, попутно решая обычные подростковые проблемы.

В маленьком немецком городке Винден таинственно пропадает 10-летний Миккел. Старшеклассник Йонас, чей отец недавно покончил жизнь самоубийством, ведет расследование параллельно с шефом полиции и докапывается до странной и безумной истории, которая началась в Виндене несколько десятков лет назад и не закончилась по сей день. Честно сказать, разобраться в этой истории непросто: там все дико переплетено, и в конце каждой серии кажется, будто ты догадался, в чем дело, но после морок выходит на новый виток. Довольно мрачная история, но оторваться невозможно.

Очень странные дела

История, пропитанная духом американских 80-х. Четверо школьников расследуют странные события, творящиеся в маленьком городке штата Индиана. Их лучший друг таинственно пропал, в секретной военной лаборатории, находящейся по соседству, проводят жуткие эксперименты, а в лесу они встречают босую девочку в больничной робе, которая умеет двигать предметы и убивать людей силой мысли. Адская и прекрасная смесь из Стивена Кинга , фильма «Инопланетянин», невероятного саундтрека с Дэвидом Боуи и The Clash и накала уровня Твин Пикс. Можно смотреть два сезона разом — второй (как и в случае с 13 причин почему) еще круче первого.

Занятный сериал о 13-летней девочке-сироте, которая переезжает жить к новой семье, пожилым брату и сестре, чтобы помогать по хозяйству. Поначалу ее никто не воспринимает всерьез, а дети в школе пытаются травить, но умная и начитанная Энн всерьез опережает в развитии свои сверстников — и вскоре люди понимают, что с девочкой стоит считаться. Очень добрый и красивый сериал в стиле Полианны с фантастическими пейзажами. Скоро должен выйти второй сезон.

«Конец е…ного мира»

17-летние Джеймс и Алисса в начале кажутся трудными подростками: она собирается уйти из дома и отправиться на поиски давно ушедшего из семьи отца, а он сопровождает ее, надеясь, что она станет его первой настоящей жертвой (до этого Джеймсу доводилось убивать только животных). На самом деле это жутко трогательная и грустная история о подростковом одиночестве, детских травмах, которые меняют жизнь, о вечном поиске близости и любви. Очень полезное кино для родителей: взрослеющие дети после просмотра этого фильма перестают казаться непредсказуемыми монстрами.

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