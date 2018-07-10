Ещё
Врач-убийца обвинил отца Майкла Джексона в кастрации певца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач-убийца обвинил отца Майкла Джексона в кастрации певца 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Джо Джексон был одним из худших отцов своих в истории. Жестокость, которую пережил Майкл, он испытал от руки своего отца», — говорится в обращении медика.
Доктор Конрад Мюррей, который наблюдал культового певца Майкла Джексона, рассказал о воздействии, оказанном на поп-звезду его отцом. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на видеообращение медика.
По версии врача, отец Майкла Джо Джексон произвел химическую кастрацию сына, когда тот был подростком. Джо якобы экспериментировал с гормональными инъекциями, чтобы влиять на мутации голоса сына и его проблемы с кожей.
«Джо Джексон был одним из худших отцов своих в истории. Жестокость, которую пережил Майкл, он испытал от руки своего отца. Тот факт, что он химически кастрировал мальчика, чтобы поддержать высокий голос, не поддается никаким словам», — говорится в обращении медика.
Обращение Конрад Мюррей опубликовал только после смерти Джо Джексона, которая произошла 27 июня. Музыкальный менеджер и продюсер скончался в возрасте 90 лет, пережив своего знаменитого сына на 9 лет.
ТК «Звезда»: последние новости
Ласковый кот ворвался в интервью польского историка «Руки-базуки» задумался об увеличении своего главного достоинства Полоски против когтей: яростная схватка енота и рыси попала на видео
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто узнает звезд без макияжа1
Шведская модель поразила бесконечными ногами64
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть13
Врачи назвали основные привычки долгожителей19
Бывшая самая красивая девочка в мире отрастила массивную грудь и потеряла талию
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение