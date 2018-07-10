Смотрим редкие архивные снимки Одри Хэпберн 

«На свете нет женщины, которая не мечтала бы быть похожей на Одри Хепберн» — неизменно говорил об Одри Хэмперн Юбер де Живанши и был прав. Она появилась до Жаклин Кеннеди, Лины Хорн, принцессы Дианы и Опры Уинфри и подняла планку так высоко, что с тех пор остается главным символом своего времени. В эпоху пышных начесов, узких юбок и облегающих пышную грудь свитеров ее хрупкая мальчишеская фигура стала олицетворением истинного европейского аристократизма. Она носила черные свитера, легинсы и брюки-капри, белые сорочки и платья-трапеции, туфли на крохотном каблуке-рюмке или балетки на плоском ходу. А мальчишеская стрижка, велосипед и йоркширский терьер по кличке Феймос завершали картину. Листаем архивные снимки голливудкой звезды и оттачиваем королевскую осанку: