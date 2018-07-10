Надоело: эти телешоу из 90-х уже никто не смотрит 

С тех пор многое изменилось. Теперь мы все чаще смотрим не те передачи, которые показывают по телевизору в то время, когда нам удобно его посмотреть а те, которые нам действительно интересны — ведь благодаря интернету у нас есть доступ к любой информации в любое время.
Кроме того, многие передачи 90-х кажутся устаревшими из-за своего формата. Стабильность — это прекрасно, но не в области развлечений: если из года в год предлагать зрителю одно и то же, ему вскоре станет скучно.
Фото: кадр из передачи «Сто к одному» «Сто к одному» Одна из таких передач — телеигра «Сто к одному». С 1995 года у нее не меняется ни формат, ни ведущий, Александр Гуревич. Правила игры просты: съемочная группа передачи задает прохожим на улице вопрос, и две команды, посовещавшись, должны угадать наиболее распространённые ответы людей с улицы. Чаще всего на эти вопросы нельзя ответить однозначно, они несерьезные и не предполагают одного, очевидного и логичного ответа, например «Каких насекомых чаще всего убивают?»
Весь игровой процесс состоит из пяти раундов — «Простая игра», «Двойная игра», «Тройная игра», «Игра наоборот» и «Большая игра». В состязании участвуют две команды, в каждой из которых должно быть пять человек — нередко это известные люди, представители одной творческой профессии: актеры, певцы, радиоведущие, музыканты и т.д. В случае выигрыша в «Большой игре» победившей команде достается приз — 50 000 рублей.
Фото: кадр из передачи «Сто к одному»
Телеигра «Сто к одному» не раз становилась финалистом премии «ТЭФИ» и транслировалась на различных телеканалах — НТВ, ТВ Центр, Россия. За время своего существования, а это больше 20 лет, формат этого телешоу нисколько не поменялся, и многим зрителям надоело годами смотреть одно и то же. Ни харизма ведущего, ни мнимая интрига — как же ответили люди на улицах? — уже не способны поддерживать зрительский интерес.
Фото: кадр из передачи «Поле чудес» «Поле чудес» Эта телеигра идет на Первом канале с 1990 года. Лицом «Поля чудес» является ведущий Леонид Якубович, который работает в шоу уже более 25 лет. Известна фраза Л «Эта штука не продержится в эфире и года» — так сказал ведущий про передачу, когда его только пригласили в ней работать.
Однако «Поле чудес» идет по Первому каналу до сих пор, и во многом успех шоу объясняется тем, что Леонид Якубович в свое время договорился с автором программы Владиславом Листьевым: «Поле чудес» будет не про то, во что играют, а про тех, кто в это играет. За 25 лет в программе приняли участие около 12 000 человек. Почти каждый герой передачи приходит на нее не отгадывать слово по буквам, а рассказать о себе, спеть, станцевать или, например, подарить Леониду Якубовичу сувенир, сделанный своими руками. Среди призов — бытовая техника, электроника и даже автомобиль. Фразы Леонида Якубовича «Сектор приз на барабане!», «Приз в студию!» и «Крутите барабан!» давно вошли в национальный фольклор и используются даже теми, кто никогда не считает себя фанатом шоу. Фото: кадр из передачи «Поле чудес»
Телеигра «Поле чудес» давно утратила свой первоначальный смысл и превратилась из игры в подобие ярмарки, куда простой люд приходит «себя показать и на других посмотреть». Спустя столько лет такой формат интересен только тем зрителям, которые сами мечтают оказаться у барабана и получить свою минуту славы. А все остальные любят «Поле чудес» исключительно за то количество мемов, которое породило это телешоу.
Фото: кадр из передачи «Угадай мелодию» «Угадай мелодию» Это музыкальная телеигра — еще один проект Владислава Листева. Бессменным ведущим шоу с 1995 года является Валдис Пельш. Передача выходила на Первом канале до 1999 года, и затем вернулась на экраны после перерыва в 2013.
В телеигре с говорящим названием принимают участие только актеры, деятели культуры и шоу-бизнеса. По короткому музыкальному отрывку участникам предстоит отгадывать популярные музыкальные композиции. Мелодии в шоу играют без слов. За всю историю существования телепередачи самые крупные выигрыши доставались Михаилу Ширвиндту, Марату Башарову и Дмитрию Шепелеву.
Фото: кадр из передачи «Угадай мелодию»
В 2013 году, после возвращения на телеэкраны, рейтинги шоу превзошли все ожидания руководства Первого канала. Но сейчас, спустя пять лет, музыкальная телеигра теряет свою популярность, несмотря на участие таких звезд, как Елена Ваенга, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.