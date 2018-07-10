Надоело: эти телешоу из 90-х уже никто не смотрит

С тех пор многое изменилось. Теперь мы все чаще смотрим не те передачи, которые показывают по телевизору в то время, когда нам удобно его посмотреть а те, которые нам действительно интересны — ведь благодаря интернету у нас есть доступ к любой информации в любое время.

Кроме того, многие передачи 90-х кажутся устаревшими из-за своего формата. Стабильность — это прекрасно, но не в области развлечений: если из года в год предлагать зрителю одно и то же, ему вскоре станет скучно.

Фото: кадр из передачи «Сто к одному» «Сто к одному» Одна из таких передач — телеигра «Сто к одному». С 1995 года у нее не меняется ни формат, ни ведущий, Александр Гуревич . Правила игры просты: съемочная группа передачи задает прохожим на улице вопрос, и две команды, посовещавшись, должны угадать наиболее распространённые ответы людей с улицы. Чаще всего на эти вопросы нельзя ответить однозначно, они несерьезные и не предполагают одного, очевидного и логичного ответа, например «Каких насекомых чаще всего убивают?»

Весь игровой процесс состоит из пяти раундов — «Простая игра», «Двойная игра», «Тройная игра», «Игра наоборот» и «Большая игра». В состязании участвуют две команды, в каждой из которых должно быть пять человек — нередко это известные люди, представители одной творческой профессии: актеры, певцы, радиоведущие, музыканты и т.д. В случае выигрыша в «Большой игре» победившей команде достается приз — 50 000 рублей.

Фото: кадр из передачи «Сто к одному»

Телеигра «Сто к одному» не раз становилась финалистом премии «ТЭФИ» и транслировалась на различных телеканалах — НТВ ТВ Центр , Россия. За время своего существования, а это больше 20 лет, формат этого телешоу нисколько не поменялся, и многим зрителям надоело годами смотреть одно и то же. Ни харизма ведущего, ни мнимая интрига — как же ответили люди на улицах? — уже не способны поддерживать зрительский интерес.

Фото: кадр из передачи «Поле чудес» «Поле чудес» Эта телеигра идет на Первом канале с 1990 года. Лицом «Поля чудес» является ведущий Леонид Якубович , который работает в шоу уже более 25 лет. Известна фраза Л «Эта штука не продержится в эфире и года» — так сказал ведущий про передачу, когда его только пригласили в ней работать.

Однако «Поле чудес» идет по Первому каналу до сих пор, и во многом успех шоу объясняется тем, что Леонид Якубович в свое время договорился с автором программы Владиславом Листьевым : «Поле чудес» будет не про то, во что играют, а про тех, кто в это играет. За 25 лет в программе приняли участие около 12 000 человек. Почти каждый герой передачи приходит на нее не отгадывать слово по буквам, а рассказать о себе, спеть, станцевать или, например, подарить Леониду Якубовичу сувенир, сделанный своими руками. Среди призов — бытовая техника, электроника и даже автомобиль. Фразы Леонида Якубовича «Сектор приз на барабане!», «Приз в студию!» и «Крутите барабан!» давно вошли в национальный фольклор и используются даже теми, кто никогда не считает себя фанатом шоу. Фото: кадр из передачи «Поле чудес»

Телеигра «Поле чудес» давно утратила свой первоначальный смысл и превратилась из игры в подобие ярмарки, куда простой люд приходит «себя показать и на других посмотреть». Спустя столько лет такой формат интересен только тем зрителям, которые сами мечтают оказаться у барабана и получить свою минуту славы. А все остальные любят «Поле чудес» исключительно за то количество мемов, которое породило это телешоу.

Фото: кадр из передачи «Угадай мелодию» «Угадай мелодию» Это музыкальная телеигра — еще один проект Владислава Листева. Бессменным ведущим шоу с 1995 года является Валдис Пельш . Передача выходила на Первом канале до 1999 года, и затем вернулась на экраны после перерыва в 2013.

Марату Башарову и Дмитрию Шепелеву. В телеигре с говорящим названием принимают участие только актеры, деятели культуры и шоу-бизнеса. По короткому музыкальному отрывку участникам предстоит отгадывать популярные музыкальные композиции. Мелодии в шоу играют без слов. За всю историю существования телепередачи самые крупные выигрыши доставались Михаилу Ширвиндту

Фото: кадр из передачи «Угадай мелодию»