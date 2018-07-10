64-летняя Елена Проклова просит у бывшего мужа детей

Звезда кино и телевидения Елена Проклова с 2015 года считается официально разведённой женщиной, однако это не мешает ей делить один дом с третьим мужем Андреем Тришиным . Гостей в студии шоу «Пусть говорят» чрезвычайно взволновал вопрос: что же удерживает вместе бывших супругов вот уже три года? Как призналась Елена, у них с Андреем в плане отношений всё сложно.

«За 30 лет совместной жизни не может быть всё хорошо. 30 лет брака — это серьёзное испытание. Было много хорошего и кое-что плохое. И как результат — желание жить лучше, чем мы жили в последнее время. Это нормально. Сложность в том, что мы расстаться никак не можем», — разводит руками артистка.

По словам Прокловой, они с бизнесменом живут в одном доме, пусть не одним хозяйством, а двумя. Имущество у них раздельно. Тришин сейчас строит актрисе ещё один дом в горах, а Елена уже после развода как-то дала экс-супругу на безвозмездной основе миллион рублей на оплату долгов.

Андрей тоже присутствовал в студии. Он заявил, что любит Елену как мать его дочери и как женщину, с которой он провёл 30 лет вместе. Когда у экс-супругов поинтересовались, есть ли между ними интим, оба практически прокричали: «Нет!» Более того, Проклова желает, чтобы Тришин создал новую семью и обзавёлся потомством.

«Как старшая жена, а я старше Андрея! — подчеркнула актриса (разница в возрасте между Еленой и Андреем — 8 лет). — Я хочу предоставить ему возможность выстроить свою личную жизнь, родить ещё детей, найти любимую женщину. Пускай живёт и наслаждается жизнью!».

Многие гости студии отметили, что супруги по-прежнему выглядят гармоничной парой, однако артистка уверена, что пути назад нет.

«У нас разные интересы. Каждый стал искать свою нору, своё место, где он может зализать раны. Разные жизни, параллельными стали, и они всё больше расходились. Разные фильмы, разные друзья, разные способы проводить отдых», — перечислила Проклова.

На сегодняшний день Елена отвечает за хозяйство, цветы, сад. «Андрей по-прежнему следит за техническим обслуживанием дома. Мы живём, как раньше. Мы до сих пор стараемся сделать так, чтобы другому было хорошо. Он хотел свободы. И он её получил. И сейчас я рада видеть, как он счастлив», — заверила звезда экрана.