Ещё
Пьяная мать едва не убила свою дочь-подростка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяная мать едва не убила свою дочь-подростка 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Страшное происшествие на юго-востоке Москвы: пьяная многодетная мать побила и порезала ножницами собственную 13-летнюю дочь. По данному факту возбуждено уголовное дело ("Покушение на убийство").
Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, инцидент случился в квартире по улице Липчанского в Москве. 47-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на ребенка, нанесла девочке несколько ударов руками, после чего — два удара ножницами в область грудной клетки. Кроме того, после нападения школьницу не выпускали из дома последующие два дня. Как только ребенок смог выйти из дома, он тут же обратился в полицию.
В настоящее время девочка госпитализирована.
Вести.Ru: последние новости
Мужчина в Вышнем Волочке отправил девушку в нокаут ударом ноги Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ульяну Исакову Не более чем плохой детектив: дочь Березовского уверена, что ее отца убили
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто узнает звезд без макияжа1
Шведская модель поразила бесконечными ногами64
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть13
Врачи назвали основные привычки долгожителей19
Бывшая самая красивая девочка в мире отрастила массивную грудь и потеряла талию
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение