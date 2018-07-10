В Москве многодетную мать подозревают в покушении на убийство дочери

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сказала Иванова.

По данным следствия, многодетная мать в квартире по улице Липчанского в Москве, разозлившись на ребёнка, в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесла девочке несколько ударов руками, после чего также нанесла два удара ножницами в область грудной клетки.

"Кроме того, наказав, не выпускала ее из дома последующие два дня. Когда девочку выпустили погулять, она обратилась за помощью в правоохранительные органы ", — рассказала Иванова.

По её данным, сейчас 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.

В рамках уголовного дела следователи допросят родственников, соседей и знакомых детей с целью установления условий проживания последних, а также проверки матери о привлечении ее ранее к ответственности за ненадлежащее воспитание.