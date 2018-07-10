Ещё
В Москве многодетную мать подозревают в покушении на убийство дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве многодетную мать подозревают в покушении на убийство дочери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство 13-летней девочки на юго-востоке Москвы, которую пьяная мать побила и порезала ножницами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сказала Иванова.
По данным следствия, многодетная мать в квартире по улице Липчанского в Москве, разозлившись на ребёнка, в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесла девочке несколько ударов руками, после чего также нанесла два удара ножницами в область грудной клетки.
"Кроме того, наказав, не выпускала ее из дома последующие два дня. Когда девочку выпустили погулять, она обратилась за помощью в правоохранительные органы", — рассказала Иванова.
По её данным, сейчас 13-летняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь.
В рамках уголовного дела следователи допросят родственников, соседей и знакомых детей с целью установления условий проживания последних, а также проверки матери о привлечении ее ранее к ответственности за ненадлежащее воспитание.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, потерявшие детей
Кто узнает звезд без макияжа1
Шведская модель поразила бесконечными ногами71
Врачи назвали основные привычки долгожителей21
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть15
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение