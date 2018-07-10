Продавщица из Ростова‐на‐Дону разливала квас в стаканчики из мусорки

Продавщица кваса разливала напиток в пластиковые стаканчики, которые ранее достала из мусорного ведра. Видео появилось в паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина доставала стаканчики из бака, который стоял рядом с бочкой с квасом. Из них она выплескивала остатки и обмывала в бутылке с водой. В использованные емкости продавщица разливала напиток новым покупателям.

Автор видео рекомендует подписчикам сминать стаканчики после использования. Так можно будет предотвратить подобные ситуации.