Кастинги: в какие проекты можно попасть прямо сейчас

Летние месяцы — жаркая пора для телевизионщиков. Пока звезды эфира отдыхают, идет подготовка к новому телесезону, который начнется в сентябре. А это значит, что сейчас идет набор участников в различные телешоу и у вас есть шанс засветиться на телеэкране.

1 Для юных и одаренных

«Лучше всех!»

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Максим Галкин выпил и трогательно обратился к нашим футболистамВедущий этого телепроекта Максим Галкин легко находит общий язык с юными героями, потому что он сам воспитывает двоих детей — дочь Лизу и сына Гарри. «Поначалу ревновали, потом как-то свыклись, — рассказывает Максим Галкин о реакции своих детей на его общение с малышами. — Конечно, программа вызывает у них живейший интерес, они с удовольствием ее смотрят». Участвовать в проекте приглашают детей, которые лучше других поют, танцуют, готовят, чеканят мяч или проявляют любые другие экстраординарные способности. И при этом грезят большой сценой.

Как попасть: заполнить анкету на сайте https://www.1tv.ru/shows/luchshie-deti-strany-obedinyaytes/uchastvuyte-v-proekte.

«Синяя птица»

Для участия в телеконкурсе приглашают талантливых детей и подростков до 17 лет. Ребята демонстрируют таланты в следующих номинациях: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, ораторское искусство, актерское мастерство, оригинальный жанр.

Как попасть: заполнить заявку на сайте https://ptica.tv/form.

2 Для смелых и романтичных

«Давай поженимся!»

Юные и зрелые дамы и кавалеры теперь чаще всего ищут вторые половинки на сайтах знакомств. Но если вы не стесняетесь на весь мир заявить о том, что одиноки, рассказать о прошлых отношениях, провести кастинг женихов-невест или поучаствовать в нем, тогда вам пора в шоу «Давай поженимся!». Попытать счастья можно всем одиноким женихам и невестам с серьезными намерениями. Мужчины даже здесь нарасхват, поэтому не сомневайтесь и пишите! Это ваш шанс в следующий летний отпуск отправиться со второй половинкой.

Как попасть: заполнить анкету на сайте: https://www.1tv.ru/shows/davay-pozhenimsya/uchastvuyte-v-proekte.

«Одинокие папы мечтают познакомиться»

Герои проекта — мужчины, у которых нет финансовых проблем. Они хотят познакомиться с девушкой для гармоничных отношений. На кастинг приглашают женщин, которые считают наличие детей у мужчины преимуществом.

Как попасть: https://www. u-tv.ru/castings/kasting-dlya-odinokikh-devushek.

3 Для жаждущих сэкономить на ремонте

«Квартирный вопрос» и «Дачный ответ»

В программе «Квартирный вопрос» не переделывают необжитые и неотделанные новостройки. Сделать ремонт с помощью специалистов программы в своей квартире можно при условии, что вы житель Москвы или ближайшего Подмосковья, а площадь квартиры не меньше 60 кв. м. В «Дачном ответе» ремонтируют дачи, которые находятся не далее 50 километров от МКАД, в дом должны быть проведены коммуникации: электричество, отопление, канализация. Переделывать всю дачу бригада не возьмется, а вот одно-два помещения может привести в порядок.

Как попасть: заполнить анкету на сайте www.peredelka.tv.

4 Для мечтающих измениться

«Перезагрузка»

На проект берут женщин, у которых в жизни есть проблемы: развод, насилие в семье… Хотя можно заинтересовать продюсеров не трагической, а просто очень интересной биографией. На проекте с героинями работает психолог. После устранения ментальных проблем женщин преображают: подбирают гардероб, устраняют проблемы с кожей, лечат зубы.

Как попасть: для участия пишите на почту: perezagruzkatnt@gmail.com.

фото: instagram.com «На 10 лет моложе»

В этом телепроекте помогают участницам (женщинам старше 40 лет) стать минимум на 10 лет моложе. Внешность меняют кардинально — омолаживают всеми современными способами. Предпочтение отдается женщинам с нелегкой, но яркой судьбой. Помните, что вам предстоит посетить стоматолога и пластического хирурга. На операцию по омоложению вас возьмут только после тщательного обследования. Если есть противопоказания для проведения операций, участие в программе невозможно.

Как попасть: заполните анкету https://www.1tv.ru/shows/na-10-let-molozhe/uchastvuyte-v-proekte.

5 Для влюбленных в путешествия

«Домосед»

Это рабочее название проекта. Продюсеры обещают осуществить мечту человека, который никогда не был за границей, и отправить его в заветное путешествие. Есть условия: возраст участника — от 18 до 35 лет. И ради исполнения мечты, которая связана с Парижем, Сиднеем, Нью-Йорком или другим городом мира, ты готов на все. Тогда есть шанс, что тебя бесплатно отправят в дальние страны.

Как попасть: https://friday.ru/castings/homebody.