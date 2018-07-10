Уилл Смит, Джем и Истрефи исполнят официальную песню ЧМ-2018 на церемонии закрытия

Американский актер и певец Уилл Смит приедет в Россию на церемонию закрытия чемпионата мира-2018. Он, а также Ники Джем и Эра Истрефи, исполнят официальную песню ЧМ-2018 Live it Up на торжественной церемонии, которая пройдет перед финалом турнира.

Финальный матч ЧМ-2018 пройдет в «Лужниках» и начнется в 18.00 по московскому времени, шоу начнется за полчаса до игры.

"Пока организаторы шоу не разглашают всех подробностей, но уже сейчас известно, что его кульминацией станет выступление Ники Джема, Уилла Смита и Эры Истрефи, которые исполнят официальную песню чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 — Live It Up", — приводит «Р-Спорт» заявление из пресс-релиза ФИФА.

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