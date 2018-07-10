Аниту Цой поздравляют с пополнением

Популярная артистка Анита Цой поделилась трогательным семейным видео. Милый ролик в Instagram исполнительница сопроводила интригующим комментарием: «А у нас дома пополнение». Речь идет о домашней питомице звезды — полосатой кошке Мусе. Анита сняла на видео свою любимицу, когда та еще была беременной, с большим животом. А несколькими минутами позже — уже родившую.

«Когда я работала в теплице, ко мне пришла Муся и начала как-то странно себя вести. Только на коленях сидела, а уже котят родила! — умиляется за кадром Цой, показывая новоиспеченную маму и пять ее отпрысков. — Черные с белыми носами, с белыми лапками… Где ж ты такого мужика нашла, Мусь?!»

Всех пятерых малышей исполнительница разместила дома с комфортом. Чуть позже, когда малыши подрастут, Анита будет давать им имена. Подписчики Цой массово принялись умиляться и поздравлять ее с прибавлением в семье. «Обалдеть какая милота», «С пополнением Вас:-):-) Прелесть, просто прелесть», «Муся, мать героиня!», «Мои поздравления», «Какая красота у вас народилась!» — восхищаются поклонники Аниты. К слову, некоторые отметили и урожай в теплице, назвав певицу прекрасной хозяйкой.