Илон Маск — реинкарнация или мистификация?

Изобретатель Илон Маск — гений современности и любимец СМИ, воплощенный Тони Старк из комиксов Marvel. Он покоряет космос, изобретает беспилотные автомобили и по первому зову приходит на помощь детям, застрявшим в пещере. Образ этот слишком прекрасен для нашей реальности.

Два бизнесмена

«Википедия» объясняет понятие «реинкарнации» так: «Группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и снова из одного тела в другое».

​Читаем там же о «мистификации»: «Намеренная попытка введения множества людей в заблуждение». Правда, тут речь идет о мистификациях в области искусства, и потому не может трактоваться как преступление. Но понятие давно стало универсальным, и даже при употреблении в широком смысле сохраняет изначальную трактовку.

​Был когда-то в истории США чудаковатый парень по имени Говард Хьюз-младший, о котором ходили самые неправдоподобные легенды. В той же «Википедии» написано, что он был американским предпринимателем, инженером, пионером авиации, режиссером, продюсером и миллиардером. Жизнь его, однако, закончилась печально.

​А вот наш современник Илон Маск. Вот что написано о нем: «Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор и миллиардер». ​На первый взгляд, между Хьюзом и Маском столько сходства, что многие американские таблоиды уже назвали бизнесмена реинкарнацией Хьюза.

Источник фото: Instagram

Сегодня Илон Маск — член Лондонского королевского общества, популярный и очаровательный фантазер, бонвиван и забавный всезнайка. Однако, как и Говард Хьюз, он рос замкнутым, нелюдимым ребенком, нередко тяжело переживал травмы и болезни.

Как Хьюз, поступил в высшее учебное заведение, но не закончил его.

Как Хьюз, унаследовал когда-то крепкое промышленное дело и состояние отца, сумев превратить доставшийся ему миллионный капитал во многие миллиарды.

Как Хьюз, с детства увлекался современной техникой, авиа— и автомобилестроением и постоянно путешествовал, выбирая самые авантюрные маршруты.

Как Хьюз, без ума от скоростного воздухоплавания и безудержных автогонок. Настолько, приобретенные в личное пользование ультрасовременные технические новинки, часто эпатажные, нередко разбивает в хлам.

Как Хьюз, стал не только прообразом, но камео в популярных лентах Голливуда.

И, как у Хьюза, сердце Маска настежь распахнуто роковым красоткам-актрисам и певицам, регулярно сменяющим друг друга в его личной рейтинговой таблице. При этом у него пятеро детей от одной из жен. И хотя в этом заключается серьезное отличие Маска от Хьюза, сходства достаточно. Даже слишком!

​Кто же такой в действительности один из самых популярных мировых «мажоров» Илон Рив Маск?

Инвестор с мечтами о далеком

​Еще в прошлом году журнал Forbes оценивал состояние бизнесмена в более чем 21 миллиард долларов США. По осторожным прогнозам, в 2018 его капитал увеличится еще. Хотя некоторые не без злорадства поговаривают о значительных потерях из-за ряда авантюрных проектов и неоправданных финансовых трат.

С именем Маска связывают компании PayPal SpaceX , основанную его кузенами SolarCity, которая слилась с Tesla, а также OpenAl, Neuralink и The Boring Company. Последние три заняты исследованиями в области искусственного интеллекта, большая часть которых засекречена. При этом ни одно из предприятий не является коммерческим.

Начинал Илон Маск с компании Zip2, которая производила программное обеспечение для новостных изданий, но удачно продал свои акции за два десятка миллионов долларов. Дальше его портфель стал пополняться удачными промышленными и научными проектами. Компания SpaceX занимается разработкой ракетоносителей, Tesla — разработкой и производством электромобилей. Деятельность так или иначе связана с его же энергетической компанией SolarCity.

Илон Маск убежден, что для сохранения человечества требуются эффективные и максимально быстрые действия. Спасать людей нужно как от уничтожения извне, так и самоликвидации по причине военных политических авантюр. А для этого необходимо изучить далекий космос и «охватить» несколько пригодных для жизни планет. Например, Марс. Фантастично, авантюрно, очень дорого! Но ведь прикладная наука всегда начиналась с литературных фантазий «гербертов уэлсов и жюль вернов». К ним я бы добавил имя нашего писателя-фантазера и фантаста Александра Беляева , смелые предсказания которого сбывались и сбываются до сих пор. Читаешь их так, словно они будут написаны только завтра, а не около 80 лет назад.

Гений, миллиардер, плейбой

​Набившая оскомину формула «Ты — то, что ты ешь» для Маска не подходит. А вот по универсальной формуле «Человек — это то, что он задумал и сделал» оценить одного из богатейших и известнейших авантюристов планеты можно вполне.

​Здесь на первом месте стоит вопрос компетентности. Маск называет себя инженером, хотя, как утверждается официально, дипломом не располагает. Ничего профильного якобы так и не закончил. Есть масса примеров, когда не только окончание учебного заведения, но и последующие диссертации и монографии не гарантируют ни «гений изобретателя», ни способность сохранить уже созданное. Илон Маск доказывает противоположное.

Одна только компания Tesla потратила на исследования и опытные образцы, всерьез грозящие стать серийными промышленными изделиями, около миллиарда долларов. Сумма составляет чуть более 1/20 всего капитала Илона Маска. Это беспрецедентные вложения. Обычно сухие финансисты считают такие проекты невозвратными, убыточными и авантюрными. Но Маск, видимо, иного мнения.

Источник фото: Instagram

Невзирая на скептиков, он сам возглавил группу инженеров и построил гигантский аккумулятор. Агрегату тут же нашли применение — он заменил на какое-то время вышедшую из строя энергетическую систему в одном из районов Австралии. Внушительных размеров батарея обошлась Маску почти в 400 миллионов долларов США, зато он выиграл спор с правительством Австралии.

Схожая история с разработкой и испытаниями ракет Falkon и космического корабля Dragon. Он способен доставить на Марс в три раза больше груза, чем любой аналог, при этом сохранить себя, «сесть» на платформу в океане и вновь выйти в космос. Кажется, самое время вспомнить идею колонизации ближайших к Земле планет для спасения человечества. Сначала были провалы, а потом Falkon даже электромобиль «Тесла» оказалась способной отправить «марсианам». Оказалось, что и затраты на нее в два раза ниже, чем те, что идут на американский шаттл. Всего каких-то 90 миллионов долларов!

Маск двигается дальше и уже мечтает об интернет-колонизации планеты. Для начала ему понадобятся 800 спутников, затем процесс потребует вывода 4425 единиц. Проект получил название Starlink. Появились даже спонсоры. Правда, озабочены они пока тем, что просчитывают, хватит ли одной жизни, чтобы получить первые дивиденды. Но Маск не торопится. Пока он справляется сам. Во всяком случае, к расчетам уже приступил, а за ним не задержится.

Так уже было с автомобилем «Тесла». Сначала кривые, скептические усмешки на лицах компетентных коллег, а затем признание успеха, пусть пока и частичного. Но до совершенства, как полагает сам Маск, уже очень близко. Долой грязный бензин! Да здравствуют дешевая электроэнергия и экология Земли! Автомобильные гиганты на грани паники и готовы заплатить за разработки чудовищные деньги.

Так что там насчет компетентности Илона Таска? Кажется, с этим все более или менее в порядке. Правда, последний его проект оказался не столько успешным.

Маск опускается на дно Компактная подводная лодка Илона Маска не подошла для спасения детей в затопленной шахте Тхам Луанг в Таиланде. Спасатели обходятся без него и мини-субмарины «Лесной Вепрь». Говорят, Илон Маск уже потребовал от инженеров заняться разработкой новой подлодки. Она должна быть еще более универсальной и подходить для работы с людьми в шахтах, пещерах и даже на больших глубинах в открытом океане.

Источник фото: Instagram

Поговаривают, что образ богача и выдумщика Эдварда Кирша из последнего романа Дэна Брауна «Происхождение» навеян именно Илоном Маском. И пускай судьба литературного героя оказалась трагичной, жизнь сильнее любой выдумки.

Однако вернемся к настоящему.

Так кто же такой Илон Маск — фантастическая реинкарнация Говарда Хьюза, самостоятельная авантюрная мистификация или все же реальность, вызывающая всеобщее восхищение?

Я склоняюсь к последнему. Однако не питаю иллюзий и понимаю, что за любой яркой, впечатляющей реальностью всегда стоит искусная мистификация — ведь одним важен «сухой остаток» из задуманного и реализованного, а другим — замечательный фейерверк впечатлений и великое шоу большого успеха.

​​​​​Андрей Бинев, журналист, аналитик