Сердце Данко

Певец Данко, известный когда-то давно хитом «Твой малыш растет не по годам», ушел из семьи к молодой даме — почти на два десятка лет моложе. Дело, конечно, обычное. Более чем.

Проблема в том, что у Александра Фадеева (это подлинное имя Данко) семейная трагедия: младшая дочь очень и очень больна. Нормальной не станет никогда. Много «желтых» и пара-медицинских передач было посвящено Данко и его тогдашней избраннице Наталье Устюменко, в прошлом — модели. О том, как они не опускают рук, как продолжают борьбу за младшую девочку Агату. Показывали и старшую: милашка. На телевидении фигурировала и мама Данко, она считала, что малышку надо сдать в интернат, и зажить счастливой жизнью.

Не получается.

Почему-то зажить счастливой жизнью вообще мало кому удается.

Тогда все восхищались Данко: надо же, какой отец! Борется за девочку, жену не бросает.

Ну вот, бросил.

Новой пассии тридцатник, такая блондинка с волосами до пояса и властным взглядом. Именно она и выложила в соцсетях фото с Данко. Данко, конечно, не тот, что был раньше: лысенький какой-то, оглоушенный. Может, фотографироваться не хотел. Может, постарел от тягот.

На Марию Силуянову обрушился шквал критики. Она завладела сердцем Данко. Увела его из семьи — и не только от жены, но и он бедной беспомощной Агаты. Все разрушила, гадина. Это не я сказала: гадина, это так в соцсетях пишут. Со стороны не очень красиво, да. Соглашусь.

Мария Силуянова начала оправдываться, дескать, Данко прекрасный отец, а «Мужчины уходят от женщин. Но не от детей».

А чем Данко лучше тысяч других отцов, которые оставляют семью с больным ребенком? По статистике, гораздо больше половины — не нашла точную цифру, но вы и так это знаете, — не могут нести сей крест. Бросают, да. Хорошие — помогают деньгами. Плохие — просто выдергивают «испорченную страницу» из своей биографии. В радости вместе, в горе — врозь. Неумолимая статистика, психологи много как этот факт объясняют, не буду пересказывать.

Настоящая любовь не бывает без боли, подумала зайка и крепко-крепко обняла ёжика

Публикация от Masha Siluyanova (@siluyanova)

6 Июл 2018 в 11:19 PDT Но Данко не похож на подлеца. Вот серьезно, не похож. Может, он просто разлюбил свою жену? Прежде чем кидать в меня грязью, просто вспомните, сколько ваших знакомых развелось. Сколько мужиков ушло к женщине моложе. Так почему Данко сразу называть предателем? Главное, чтобы маленькая Агата, да и старшая дочка, не остались без отцовской заботы.

Жалко, кстати, их всех — очень. Тяжелое испытание выпало.