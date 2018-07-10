Дима Смелый: заключение в Нидерландах — как неплохой санаторий в Советском Союзе

Дима Смелый (настоящее имя Дмитрий Смилянец ) рассказал в интервью Марии Ермолиной, как он отбывал наказание в зарубежных тюрьмах.

«Заключение в Нидерландах — это как неплохой санаторий в Советском Союзе. У меня папа в милиции работал, поэтому мы ездили в такие места интересные. У меня был PlayStation, телевизор, кофеварка, микроволновка, душ. Я заказывал из супермаркета невероятно вкусные продукты.

Заказываешь себе стейк, готовишь.

Я спрашиваю: «Что же происходит у вас здесь?». Они говорят: «Ну, у нас задача какая? Сделать так, чтобы ты исправился». Я говорю: «Ребята, я бы с вами остался, но мне надо ехать». Всем блоком меня провожали вдаль: они понимали, что мне грозит. Там каждую среду в 14:00 была [ТВ-] программа Worst American Prisons. Мне показывают — жесть. Думаю: «Блин, неужели туда попаду?». Перелет [в США] был страшный тоже. Цепи (показывает вокруг пояса). Шесть-семь маршалов, таких здоровых дядек. Я спрашиваю: «А зачем вас так много? Я же согласился прилететь сам». Говорят: «Нам сказали, что ты бодибилдер». Прилетаем сюда, отправляют меня в суд. Бросают меня в комнату [размером в] 15 квадратных метров. [Там] где-то человек 25, вся молодежь. В основном черные. Я там был один белый, потому что было еще несколько мексиканцев и латинов. Я им рассказываю свою историю. Как только понимают, что я русский, проблем никаких. У них основная проблема с белыми американцами. Как только узнали, что мои родители их родителей не трогали — все, друг. Попал в место для федеральных заключенных, все чисто, аккуратненько. Вошел в режим: без физкультуры, без занятий было невозможно. Каждый день турник и бетонный пол — все, что у тебя есть. У меня был хороший [счет] по подтягиваниям — 23 раза широким хватом, до тысячи отжиманий. Когда было совсем скучно, мы бросали на шею маленьких мексиканцев и с ними приседали, чтобы был вес какой-то. Так и пролетело пять лет», — заключил Смелый.

Дмитрий Смилянец оказался под стражей в 2012 году по подозрению в кибермошенничестве. В феврале 2018 россиянину огласили приговор и отпустили в тот же день в связи с истечением срока за время следствия. 25 марта Смилянец опубликовал во «ВКонтакте» тизер возрождения киберспортивной организации Moscow Five.

«Пацан к успеху шёл». Чем запомнился владелец Moscow Five