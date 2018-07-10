Поцелуи папы, прогулка на пони и чай под открытым небом: как отмечает 7-летие Харпер Бекхэм

Дэвид Бекхэм обожает проводить время со своей маленькой дочерью Харпер и, конечно, оставил для нее очень нежное поздравление в Instagram.

— написал Бекхэм. Он также поделился моментами этого счастливого дня в stories: в свой день рождения Харпер Севен занялась своим любимым конным спортом, оседлав пони, устроила чаепитие на открытом воздухе и, конечно, получила максимум любви от своей семьи.

Опубликовала праздничные портреты дочери и Виктория.

— удивляется Виктория.

А ты уже спланировала свой следующий день рождения?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram