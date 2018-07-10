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Поцелуи папы, прогулка на пони и чай под открытым небом: как отмечает 7-летие Харпер Бекхэм
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Поцелуи папы, прогулка на пони и чай под открытым небом: как отмечает 7-летие Харпер Бекхэм 

WMJ.ru 28 минут назад
Фото: WMJ.ru
Младшая из четверых детей легенды футбола Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сегодня отмечает свой седьмой день рождения!
Дэвид Бекхэм обожает проводить время со своей маленькой дочерью Харпер и, конечно, оставил для нее очень нежное поздравление в Instagram.
— написал Бекхэм. Он также поделился моментами этого счастливого дня в stories: в свой день рождения Харпер Севен занялась своим любимым конным спортом, оседлав пони, устроила чаепитие на открытом воздухе и, конечно, получила максимум любви от своей семьи.
Опубликовала праздничные портреты дочери и Виктория.
— удивляется Виктория.
А ты уже спланировала свой следующий день рождения?
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Фото:Instagram
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