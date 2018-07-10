«Видели видео?» Новое шоу на Первом канале!

Премьеру проекта, героями которого станут авторы и персонажи самых интересных и популярных видеороликов рунета, вы сможете увидеть уже 20 июля.

Все сидят в гаджетах, пересылают друг другу смешные ролики, снятые такими же пользователями. Фраза «Видели видео?» вошла в обиход и не уступает вопросу «Слышали новость?». Да, нравится или нет, но в наше время многие видео, появляющиеся в интернете, могут состязаться с новостями, сами становятся новостями, а их герои попадают в выпуски новостей.

Героями новой программы Первого канала станут авторы и персонажи видеороликов, собирающие миллионы просмотров и лайков, а также те видео, которые нашла и выбрала для показа редакция программы. Самые смешные, трогательные, прикольные, мимимишные и запомнившиеся ролики будут показаны в студии, а их авторы и герои придут и расскажут, как появились эти шедевры. Редакция программы объявляет конкурс на самый запоминающийся ролик. Итоги будут подведены в конце года!

Ведущий программы сам стал популярным, благодаря видеоролику, который разлетелся по соцсетям и интернету и собрал рекордное количество просмотров и лайков. Александр Смол прославился на всю страну после того, как в прямом эфире высмеял красноярских депутатов, которые единогласно проголосовали за то, чтобы повысить себе зарплаты в два раза. Он назвал парламентариев «красавцами», отметив, что «куда-то избраться, а потом повысить себе зарплату — это круто», и иронично поаплодировал им в эфире. Эта запись вызвала широкий общественный резонанс, многие издания включили этот ролик в топ вирусных видео за 2017 год.

Но самое интересное в том, что после выступления Саши депутаты передумали повышать себе зарплаты. Теперь Александр Смол будет обсуждать самые интересные и популярные ролики рунета и видео, которые прислали авторы в редакцию программы. Самыми желанными гостями новой программы станут дети, которым так любят посвящать видео, и животные.

Помимо забавных роликов, уже гуляющих в рунете, две постоянные рубрики позволят зрителям увидеть смешные и забавные моменты жизни звезд и их домочадцев.

"Видели видео?". Нет еще? Тогда не забудьте посмотреть! С понедельника по пятницу сразу после 18-ти часовых новостей на Первом!