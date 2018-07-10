«Видели видео?» Новое шоу на Первом канале! 

Премьеру проекта, героями которого станут авторы и персонажи самых интересных и популярных видеороликов рунета, вы сможете увидеть уже 20 июля.
Все сидят в гаджетах, пересылают друг другу смешные ролики, снятые такими же пользователями. Фраза «Видели видео?» вошла в обиход и не уступает вопросу «Слышали новость?». Да, нравится или нет, но в наше время многие видео, появляющиеся в интернете, могут состязаться с новостями, сами становятся новостями, а их герои попадают в выпуски новостей.
Героями новой программы Первого канала станут авторы и персонажи видеороликов, собирающие миллионы просмотров и лайков, а также те видео, которые нашла и выбрала для показа редакция программы. Самые смешные, трогательные, прикольные, мимимишные и запомнившиеся ролики будут показаны в студии, а их авторы и герои придут и расскажут, как появились эти шедевры. Редакция программы объявляет конкурс на самый запоминающийся ролик. Итоги будут подведены в конце года!
Ведущий программы сам стал популярным, благодаря видеоролику, который разлетелся по соцсетям и интернету и собрал рекордное количество просмотров и лайков. Александр Смол прославился на всю страну после того, как в прямом эфире высмеял красноярских депутатов, которые единогласно проголосовали за то, чтобы повысить себе зарплаты в два раза. Он назвал парламентариев «красавцами», отметив, что «куда-то избраться, а потом повысить себе зарплату — это круто», и иронично поаплодировал им в эфире. Эта запись вызвала широкий общественный резонанс, многие издания включили этот ролик в топ вирусных видео за 2017 год.
Но самое интересное в том, что после выступления Саши депутаты передумали повышать себе зарплаты. Теперь Александр Смол будет обсуждать самые интересные и популярные ролики рунета и видео, которые прислали авторы в редакцию программы. Самыми желанными гостями новой программы станут дети, которым так любят посвящать видео, и животные.
Помимо забавных роликов, уже гуляющих в рунете, две постоянные рубрики позволят зрителям увидеть смешные и забавные моменты жизни звезд и их домочадцев.
Ведущим рубрики «Шлем правды» станет Дмитрий Шепелев, который успешно ведет на Первом канале проект «На самом деле». С помощью шлема, который, по словам ведущего, способен распознать, когда ребенок говорит правду, а когда лжет, Дмитрий поможет звездным родителям лучше понять своих детей или даже узнать что-то новое о них. В первых выпусках «шлем правды» примерят дети знаменитых спортсменов Евгения Плющенко, Павла Буре, Марии Бутырской, актеров Михаила Башкатова, Анны Банщиковой, Михаила Полицеймако и других.
Вторая постоянная рубрика «Один дома»: создатели программы приходят в гости к звездам, устанавливают в их домах скрытые камеры и снимают, чем занимаются их дети или питомцы, пока взрослых нет дома. Результаты точно впечатлят зрителей: в первых выпусках мы увидим наследников и любимцев солистов группы «На-На» Владимира Левкина и Владимира Политова, Вики Цыгановой, Алексея Кортнева, Розы Сябитовой, Антона Привольнова, солистки группы «Город 312» Аи, Влада Лисовца и других.
"Видели видео?". Нет еще? Тогда не забудьте посмотреть! С понедельника по пятницу сразу после 18-ти часовых новостей на Первом!