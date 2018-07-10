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Хорошо ли защищала «Великая Китайская стена»
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Хорошо ли защищала «Великая Китайская стена» 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Путаница начинается с самого понятия «Великая Китайская стена». В современном Китае это все защитные сооружения, построенные разными китайскими династиями для защиты от северных кочевников. [С-BLOCK]
Проблема в том, что династий было много и разных, стены строили в разное время, в разных местах и из разного материала. Одни сооружались далеко на севере или в песках пустыни Гоби, другие в горах в нескольких километрах от Пекина. В большинстве своём это были простые земляные валы с отдельными крепостями и каменными стенами в стратегически важных местах. В принципе такие стены не сильно отличались от Змеивых валов на юге России или лимеса на рубежах Римской империи, к тому же большая часть была построена примерно в то же время.
Самое распространённое заблуждение о Стене, что она представляет собой непрерывную линию. На самом деле Китайская Стена состоит из множества отдельных отрезков, построенных от монгольских набегов в местах наибольшей опасности. В некоторых местах «стена» состояла только из смотровых башен или отдельных крепостей.
Только столица Пекин была защищена практически непрерывно, а в некоторых местах и двойной линией защиты. Самые зрелищные части Стены на горных хребтах, возлюбленные сегодняшними туристами, строили для обороны против вылазок маленьких групп монгольских разбойников, которые периодически подбирались к столице, грабили и брали заложников.
Защитные стены впервые упоминаются в Период Сражающихся Царств (476–221 гг. до н. э.). Стены строили для защиты не только от набегов кочевников, но и от вражеских соседских государств, которые не зря назывались сражающимися. В III веке до н. э. первый император всего Китая Цинь Шихуанди приказал построить стену для защиты завоёванных территорий. Дело первого императора продлила следующая и значительно более долголетняя династия Хань (206 до н. э. — 220 н. э.). В то время была построена застава «Нефритовые ворота», считающаяся самой западной точкой Стены. После Хань строительство стен было значительно менее масштабным, их строили только относительно слабые и короткие династии, чтобы защитить себя от северных кочевников. Интересно, что несколько этих династий были созданы северными кочевниками, тюркскими или монгольскими народами. Вместе со своими предшественниками большинство этих стен кануло в Лету, их следы с трудом находят местные учёные и археологи-любители. [С-BLOCK] Строение стены возобновилось во время династии Мин (1368–1644). В XIV веке Мин покончили с «татаро-монгольским игом» и начали ограждать себя особенно крепкими и высокими стенами, которые остались и сегодня. Именно строители Мин построили ту стену из обожжённого кирпича со смотровыми башнями, зубцами и амбразурой, которая слывёт «классической» Китайской стеной. Причём самая активная часть строения пришлась на вторую половину XVI века. В 1644 г. армия маньчжуров завоевала Китай и «пограничная стена» династии Мин оказалась в глубоком тылу. Новые властители Китая не стали сносить стену, но и не строили новых. О развалинах стены предшественников иногда вспоминалось, как о символе прежней эпохи и собственного величия, но по большому счёту о них забыли, они обветривались и зарастали.
Официальное китайское название «длинная стена в 10 000 миль» не стоит принимать дословно. В древнем Китае 10 000 считалось условным числом для выражения бесконечности или невероятно большого расстояния. Подлинная длина стены колеблется в зависимости от того, какие отрезки считать Китайской стеной, а какие нет. Согласно новейшим китайским подсчётам длина Стены построенной династией Мин — 8 850 км. Если учитывать стены, построенные в более ранние эпохи, можно досчитать до двадцати с лишним тысяч километров.
Одна из самых известных легенд о стене — легенда о леди Мэн, благородной девушке, потерявшей мужа на стройке стены первого императора. Она так горько плакала, что стена обрушилась и девушка увидела ужасную картину: в стене покоились тысячи тел погибших работников.
Сказка о леди Мэн обрела популярность в XII веке н. э. и была одной из многих легенд о жестокости Цинь Шихуанди, эталонного злодея китайских историков и чиновников-литератов. Достоверных же источников о строительстве первых стен не существует. [С-BLOCK]
Условия работы, несомненно, были очень суровыми, но страшные подробности о многих тысячах жертв, скорее всего, преувеличены. В XVI веке стены династии Мин строили солдаты и гражданские ремесленники. Сегодня можно найти кирпичи с названиями кирпичных мануфактур, которые их обжигали.
Была ли стена хорошей защитой? Однозначного ответа, естественно, нет. С одной стороны, на строительство стены было потрачено много времени и сил. Даже на отвесных утёсах стоят смотровые башни, а императоры Мин наказывали нескольких исполнителей за некачественную работу и «осваивание бюджета».
К тому же, в конечном счёте, китайские генералы открыли стену для маньчжурских войск, и они в 1644 году завоевали весь Китай. С другой стороны, китайская стена никогда не являлась абсолютным затвором от внешнего мира, и её строители это понимали. В первой половине правления Мин монгольские войска несколько раз окружали Пекин и даже брали в плен императора, что удалось прекратить после огромных инвестиций в новую стену. Известны случаи, когда удавалось отбить многотысячные армии кочевников от китайской столицы, например, на участке Бадалин в 1561 году. На труднопроходимых участках Стена скорее служила как форпост против монгольских рейдов на китайскую территорию. Так, на многих частях стены амбразуры направлены не только на север, но и на юг. Таким образом, солдаты могли оборонятся или нападать и на отступающих монголов.
Иными словами, если понимать стену, как локальное оборонительное сооружение, то со своими функциями она вполне справлялась.
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