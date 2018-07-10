Проклова появилась в программе Борисова в умопомрачительном виде и рассказала об изменах мужа

Елена Проклова стала гостьей передачи «Пусть говорят». В эфире программы в очередной раз поднялся вопрос о том, почему же пара разошлась, ведь оба признаются, что до сих пор любят друг друга. Актриса не скрывает, что во многом этому решению предшествовали многочисленные измены с обеих сторон. Супруг артистки Андрей влюбился в молодую женщину Машу (кстати, Елена старше своего избранника на восемь лет), но их роман продлился недолго. А вот Елена Проклова флиртовала с мужчинами постоянно — и признает свои ошибки. Хотя актриса считает, что измены — не повод для развода, все-таки они послужили первым шагом к разобщению.

В этой непростой ситуации больше всего страдает общая дочь пары Полина. Девушка признается, что она чувствовало, что дело у родителей идет к разводу и приняла эту ситуацию. Однако жить с мамой и папой, которые находятся в разводе, под одной крышей непросто.

Фото: кадр из передачи «Пусть говорят»

Сама же Проклова считает, что после развода их отношения только улучшились. «Я уверена, что он любит меня. Теперь он меня встречает с букетом цветов. Оказывается, чтобы что-то делать, не обязательно иметь штамп в паспорте. Наши отношения стали намного лучше, он очень интересный мужчина во всех вопросах. Мы любовники, мы живем вместе, потому что хотим этого. Я понимаю, что он может начать жизнь заново, а он утверждает, что ему ничего не нужно, его все устраивает», — рассказывала актриса Лере Кудрявцевой