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Акинфеев и Фернандес вернутся в расположение ЦСКА на пять дней позже, чем Дзагоев и Головин
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Акинфеев и Фернандес вернутся в расположение ЦСКА на пять дней позже, чем Дзагоев и Головин 

Советский спорт 2 часа назад
«Сообщаем: отпуск Александра Головина и Алана Дзагоева закончится 17 июля, а Игорь Акинфеев и Марио Фернандес возобновят тренировки с командой 22 июля», — говорится в сообщении ЦСКА.
#ЧМ2018 для сборной России завершен, и вам наверняка интересно, когда наши герои вернутся в расположение клуба 😏 Сообщаем: отпуск Александра Головина и Алана Дзагоева закончится 17 июля, а Игорь Акинфеев и Марио Фернандес возобновят тренировки с командой 22 июля.. #мыЦСКА
Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official)
10 Июл 2018 в 7:48 PDT  Напомним, что все четверо футболиста выступали за сборную России на чемпионате мира-2018, где прошли до ¼ финала.
ЦСКА начнет сезон-2018/19 31 июля матчем с «Крыльями Советов» в Самаре.
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