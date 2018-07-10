Акинфеев и Фернандес вернутся в расположение ЦСКА на пять дней позже, чем Дзагоев и Головин

#ЧМ2018 для сборной России завершен, и вам наверняка интересно, когда наши герои вернутся в расположение клуба 😏 Сообщаем: отпуск Александра Головина и Алана Дзагоева закончится 17 июля, а Игорь Акинфеев и Марио Фернандес возобновят тренировки с командой 22 июля.. #мыЦСКА

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official)

10 Июл 2018 в 7:48 PDT Напомним, что все четверо футболиста выступали за сборную России на чемпионате мира-2018, где прошли до ¼ финала.

ЦСКА начнет сезон-2018/19 31 июля матчем с «Крыльями Советов» в Самаре.