Женщина попыталась отнять продукты у ребенка в Калининградской области

Жительницу Калининградской области приговорили к 240 часам обязательных работ за два преступления, которые она совершила в марте и апреле 2018 года. Об этом сообщило сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу районного суда Светлогорска.

Женщина в марте похитила смартфон в подъезде жилого дома, сообщило ИА Nation News. Размер нанесенного ущерба оценили в 4,4 тысячи рублей. В апреле осужденная попыталась отнять пакет с продуктами у ребенка, которому поспешила помощь его мать. Воровка полностью признала свою вину.

Мужчина украл розы из цветочного павильона в Абакане, пока продавец отлучилась в соседнее помещение. Видеозапись с места преступления позже опубликовали в Сети.