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Сыграть в Chasm удастся в конце июля
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Сыграть в Chasm удастся в конце июля 

RBK Games 2 часа назад
Фото: RBK Games
Компания Bit Kid решила сегодня порадовать любителей жанра Metroidvania. Она сообщила, что 31 июля на ПК, PS4 и PS Vita выйдет пиксельный платформер Chasm.
В этой игре вам и отважному рыцарю предстоит изучить шесть миров, которые созданы с помощью гибридной системы процедурной генерации (комнаты нарисованы вручную, но они комбинируются по-разному). Во время опасных приключений ваш герой сможет найти всевозможное снаряжение, выучить заклинания и умения, победить боссов и их злобных приспешников, повстречать диковинных существ, узнать страшные тайны и спасти королевство от великого зла.
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