Сыграть в Chasm удастся в конце июля

Компания Bit Kid решила сегодня порадовать любителей жанра Metroidvania. Она сообщила, что 31 июля на ПК, PS4 и PS Vita выйдет пиксельный платформер Chasm.

В этой игре вам и отважному рыцарю предстоит изучить шесть миров, которые созданы с помощью гибридной системы процедурной генерации (комнаты нарисованы вручную, но они комбинируются по-разному). Во время опасных приключений ваш герой сможет найти всевозможное снаряжение, выучить заклинания и умения, победить боссов и их злобных приспешников, повстречать диковинных существ, узнать страшные тайны и спасти королевство от великого зла.