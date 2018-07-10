Итальянские органы опеки отказываются возвращать россиянам несовершеннолетнюю дочь

Житель Архангельской области пытается вернуть в Россию свою семилетнюю дочь Анну, которую бывшая жена тайком вывезла в Италию. Там у женщины произошло нервное расстройство, после которого местные органы опеки забрали ребёнка в семейный дом. Анна уже больше года разлучена с родителями, поскольку итальянское правосудие не считает психическое состояние её матери удовлетворительным.

43-летняя Светлана Даваре увезла маленькую Аню на север Италии в августе 2015 года. В Италии россиянку ждал муж-итальянец. В России в городе Коряжма Архангельской области у семилетней Ани остался родной отец Сергей Сидоров , с которым мать девочки развелась в 2013 году. По словам 57-летнего мужчины, Светлана увезла девочку из странны незаконно, без его согласия.

Весной 2017 года после нервного срыва Светлана попала в специализированную клинику. На время лечение матери Аню определили в семейный дом.

Узнав о случившемся, в ноябре 2017 года Сергей подал иск в суд города Коряжмы, потребовав определить, что девочка должна проживать с ним. При этом в миланском генконсульстве РФ отцу сообщили, что единственный шанс вернуть ребёнка в Россию — добиться соответствующего решения в итальянском суде.

«У неё была мечта»

Светлана и Сергей поженились в 2009 году, а год спустя у них родилась дочь Анна. Но семейная жизнь не сложилась. У Светланы, по словам её бывшего супруга, была мечта: поменять место жительства. Но Сергей отвечал отказом. Ему было важно сохранить свою работу и воспитывать дочь. Он и сейчас продолжает трудиться старшим машинистом котельной градообразующего Котласского целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме.

Вскоре Светлана познакомилась в сети с гражданином Италии Федерико Даваре. В 2013 году она подала на развод. К тому момент супруги уже жили раздельно. Сергей опасался, что супруга рано или поздно увезёт дочку за границу и просил суд ввести миграционный запрет. Суд эту просьбу удовлетворил.

Положительное решение позднее было пересмотрено. Светлане разрешили вывозить Аню за рубеж для отдыха и лечения. В мае 2014 года россиянка зарегистрировала брак с итальянцем и несколько раз съездила к нему в гости, чтобы начать обустраивать новую жизнь в маленьком горнолыжном курорте Сан Кассьяно в провинции Больцано на севере Италии в Доломитовых Альпах.

В августе 2015 года женщина без разрешения отца ребёнка вывезла девочку в Италию. Как рассказал RT Сергей, он ждал, что дочка вернётся. Не дождавшись, мужчина обратился в миграционную службу, где, по его словам, сообщили, что незаконно вывезенный ребёнок — это его семейная проблема.

Всё это время Светлана никак не выходила на связь с бывшим мужем. Первый раз Сергей смог пообщаться с дочкой по телефону только в январе 2018 года. На тот момент она уже больше полугода жила без матери в семейном доме.

«Я не знал, где они находятся, не знал номер телефона», — рассказал RT Сергей. Попытки узнать о местонахождении Ани у родственников бывшей жены также не давали результатов.

Всё это время мужчина продолжал платить алименты и ждал, когда Светлана вернётся в Россию, чтобы вновь наложить запрет на вывоз ребенка.

Отношения не сложились

По приезду в Италию Светлана и Аня узаконили своё прибывание на территории республики, получив вид на жительство. Женщина не работала, а её новый супруг трудился продавцом в магазине. По словам Сергея, отношения с отчимом у 5-летней девочки не заладились. Девочка с самого начала боялась переезжать в другую страну. Сама мама Ани признаётся, что дочка всё время капризничала и ревновала к отчиму.

Из-за этих проблем Даваре попросили местного социального работника Йоханну Клару помочь найти психолога для девочки.

У самой Светланы на фоне смены места жительства тоже начался психологический кризис — ни работы, ни друзей на новом месте у женщины не было. Поэтому она тоже обратилась к психологу. Тот поставил диагноз — обсессивно-компульсивное расстройство — и рекомендовал пройти трёхнедельное лечение в стационаре. Впрочем, экс-супруг Светланы утверждает, что бывшая жена обращалась за помощью к специалистам ещё в Коряжме.

«Мне психолог предложила терапию по фобиям: если почувствую, что не проходит, можно будет остаться подольше, — рассказала подробности лечения в разговоре с RT Светлана Даваре. — Муж сказал: никаких таблеток. Когда я пошла в больницу, мне нужно было куда-то деть ребёнка. Мама моего мужа меня никак не воспринимала, постоянно ругала меня. От всего этого у меня появились страхи, что меня здесь не принимают».

Негативное отношение со стороны новых родственников не позволил оставить Аню под их присмотром. А муж Федерико всё время пропадал на работе. Соцработник Йоханна Клара посоветовала женщине отдать ребенка в семейный дом на три недели лечения.

«Она на тот момент казалась очень приветливой. Сказала мне: Света, ты не переживай, уезжай и не беспокойся, на три недели я её в семейный дом определю. Три тысячи евро в месяц платили той женщине за мою Аню», — вспоминает Даваре.

Выйдя из клиники, россиянка попыталась забрать девочку, но получила отказ. Местная опека усомнилась в её выздоровлении и потребовала повторной госпитализации. Как удалось узнать RT, согласно подписанному Светланой договору, ребёнок помещался под опеку в семейный дом города Роверето в регионе Трентино на неопределённый срок.

По словам женщины, она лишь на словах договорилась с соцработником, что оставит дочку на три недели. Фактически же, когда Даваре приехала за дочкой, ей сообщили, что Аня останется под опекой чужой семьи ещё на два года. Светлане позволили лишь дважды в неделю навещать дочь. Потом количество посещений сократили до одного раза в две недели и только под присмотром специалиста.

В результате начались судебные тяжбы с итальянскими властями. Суд встал на сторону опеки, хотя мать ребенка и не была лишена родительских прав. Итальянское правосудие прислушалось к мнению сотрудников опеки и не увидела доказательств полного излечения недуга Светланы. Без продолжения лечения суд отказался возвращать ребёнка на попечение матери.

Сама Светлана настаивает на том, что медицинское подтверждение её психического здоровья у неё есть. Впрочем, предоставлять документ RT она не стала.

Согласно решению итальянского суда по делам несовершеннолетних от 18 апреля 2018 года, Светлана не воспитывала дочь должным образом. В документе говорится о физическом насилии в отношении ребёнка, криках, вызвавших у девочки заикание. По данным суда, девочка во время встреч с мамой становилась капризной и плакала, а во время нахождения в детском доме вела себя спокойно.

В результате суд постановил установить опеку над несовершеннолетней Анной до момента, пока мать не сможет понимать и обеспечивать потребности дочери. «С этой целью мать должна пройти лечение, которое является необходимым условием для увеличения количества посещений и будущего возвращения несовершеннолетнего ребёнка домой», — говорится в тексте постановления (имеется в распоряжении RT).

Светлана очень переживает, что из семейного дома её дочку может забрать и удочерить другая семья. Поэтому в мае 2018 года вместе с супругом Федерико она попыталась вывезти дочку в Россию во время одного из свиданий. Супруги Даваре посадили девочку в машину, предварительно купив билеты из Вены в Россию, и покинули Италию. Ехать на всякий случай решили окружным путём — через Баварию.

После пересечения границы с Германией их машину остановила немецкая полиция. Даваре отвезли в участок, где провели допрос. Ребёнка отправили в немецкий приют. Тогда же со Светланой связалась соцработник и потребовала рассказать, где находится её дочка.

«Она сказала: Светлана, это в твою же пользу, если ты сейчас сообщишь, где находится Аня. Я говорю: «Я не верю вам. Вы нас обманывали на протяжении этого года. Вы не помогали, вы разрушили нашу семью. Вы разрушили мой контакт с ребёнком», — вспоминает женщина.

Поддавшись уговорам соцработника, она всё же рассказала о местонахождении девочки в Германии. В итоге маленькую россиянку снова вернули в чужую семью в Трентино. С точки зрения итальянского правосудия, Светлана нарушила закон, и видеться с дочерью ей запрещено.

Помощь с родины

Одновременно в ситуацию попытались вмешаться родственники Светланы, узнавшие, что Аня оказалась в чужой семье, лишь в октябре 2017 года. Родная сестра Светланы обратилась за помощью к Уполномоченному при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка.

Тогда же отец Ани нанял адвокатов в России и Италии. В ноябре 2017 года он подал исковое заявление в Коряжемский городской суд с требованием определить место жительства Ани с ним, но решение пока так и не вынесено. Как говорится в заявлении Сергея, проживание ребёнка с матерью не соответствует интересам Анны. Кроме того, Светлана систематически и на протяжении длительного времени препятствовала общению девочки с отцом.

Сергей винит бывшую супругу в том, что судьба дочки оказалась в руках итальянских соцслужб, и требует лишить бывшую супругу родительских прав.

Истец ссылается на пункт 1 статьи 9 Конвенции о правах ребёнка, где говорится о недопустимости разлучения ребёнка со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаем, когда это необходимо в интересах ребёнка.

Отец Ани также обратился за помощью в российский МИД . В конце июня 2018 оттуда пришёл ответ, что ситуация находится на постоянном контроле Генконсульства РФ в Милане, однако занимать ту или иную сторону в семейном конфликте они не имеют права. Этим должен заниматься итальянский адвокат, нанятый, как им известно, Сергеем.

На встречу с адвокатом в Италии для подписания договора мужчина прилетал в мае 2018 года. По его словам, тогда он не смог увидеться с дочерью, потому что встречи с ребёнком разрешены лишь по решению итальянского суда.

Сергей полон решимости бороться за возвращение дочери на родину, где сможет обеспечить ей все условия для комфортного проживания и воспитания. Сейчас он ждёт решения российского суда, и только по факту такого решения он сможет обратиться к итальянскому правосудию и вернуть девочку в Россию.

В конце июня в Италию прилетала и сестра Светланы, выступившая официальным поручителем Сергея. Накануне визита они обратились в Генконсульство РФ в Милане с просьбой содействовать встречам с судьёй и органами опеки провинции Больцано. 25 июня на суде россиянам вновь было отказано в возвращении права опеки над ребёнком.

Однако с племянницей сестре Светланы встретиться всё же удалось. По её словам, ребёнок закрыт и с трудом вспомнил свою тётю. За час свидания ей с трудом удалось хоть как-то разговорить девочку.

Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка подтвердил RT, что Светлана Даваре, её родная сестра и бывший супруг ранее обращались за помощью. Уполномоченный, в свою очередь, обратился в МИД РФ с просьбой оказать содействие в возвращение на родину несовершеннолетней девочки. Также RT заверили, что и дальше будут оказывать помощь семье Ани.