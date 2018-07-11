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Харючи будет участвовать в выборах главы Тазовского района
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Харючи будет участвовать в выборах главы Тазовского района 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывший глава Тазовского района Николай Харючи подал документы на участие в выборах нового руководителя муниципалитета. Пенсионер, возглавлявший родной район в течение 20 лет, намерен вновь учавствовать в выборах, пишет ИА «ЯмалПро».
Досрочные выборы главы Тазовского района связаны с отставкой Александра Иванова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий» и «воспрепятствование осуществлению правосудия». Николай Харючи покинул пост руководителя района в августе 2010 года, и его сменил Иванов.
Сейчас исполняющим обязанности главы назначен Василий Паршаков, руководивший Красноселькупским районом. После победы на праймериз он стал кандидатом на выборы главы Тазовского района от «Единой России».
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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