Харючи будет участвовать в выборах главы Тазовского района

Бывший глава Тазовского района Николай Харючи подал документы на участие в выборах нового руководителя муниципалитета. Пенсионер, возглавлявший родной район в течение 20 лет, намерен вновь учавствовать в выборах, пишет ИА «ЯмалПро».

Досрочные выборы главы Тазовского района связаны с отставкой Александра Иванова , в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий» и «воспрепятствование осуществлению правосудия». Николай Харючи покинул пост руководителя района в августе 2010 года, и его сменил Иванов.