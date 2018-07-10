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Тарасов стал отцом во второй раз
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Тарасов стал отцом во второй раз 

Спорт-Экспресс 1 час назад
У российского полузащитника Дмитрия Тарасова сегодня родилась дочь. 31-летний хавбек стал отцом во второй раз.
— Спасибо, любимая, за это чудо — написал Тарасов в своем Инстаграме.
10.07.2018 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Спасибо любимая @kostenko.94 за это чудо❤️#доча#второйразпапа#принцесса#жизнь
Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 10 Июл 2018 в 10:30 PDT  Напомним, у Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко. Второй женой Дмитрия была телеведущая и певица Ольга Бузова, детей в этом браке не было. Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко.
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