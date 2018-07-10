Тарасов стал отцом во второй раз

У российского полузащитника Дмитрия Тарасова сегодня родилась дочь. 31-летний хавбек стал отцом во второй раз.

— Спасибо, любимая, за это чудо — написал Тарасов в своем Инстаграме.

10.07.2018 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Спасибо любимая @kostenko.94 за это чудо❤️#доча#второйразпапа#принцесса#жизнь

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 10 Июл 2018 в 10:30 PDT Напомним, у Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака с гимнасткой Оксаной Пономаренко . Второй женой Дмитрия была телеведущая и певица Ольга Бузова , детей в этом браке не было. Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко

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