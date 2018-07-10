Семь секретов вкусных огурцов

Никогда не знала, что огурцы могут быть такими вкусными и ароматными! Ох, уж эта хитрая наука — агротехника. Так много от нее зависит.

Два первых года моего земледелия огурцы были. И ели вволю, и на заготовки хватало. Только безрадостная была картина. Плети сохли, болели, огурцов на них было мало. Уличный Феникс горчил до безобразия.

Поэтому к новому сезону мы подготовились ударно. Результат радует:

На фото 9 июля 2018 года. Высота от грунта до верхней проволоки 1 м 70 см.

С одного из кустиков сегодня:

Первый секрет: конечно, теплицаПоликарбонатный домик — это защита растений от стресса. Если все сделать правильно.

Теплицу продумывала тщательно, чтоб не дуло, чтоб проветривалась по максимуму, чтобы сетка от солнца была. Подробно об этом интеллектуальном достижении писала здесь: Как мы строили правильный огуречник: что и как делали

Получилась целая ода.

Труд был не напрасным, огурцы — загляденье, уже за 2 м переросли некоторые. Есть и потенциал:

Две штучки посадила рассадой, остальные семенами в грунт. Взошел первый посеянный огурчик 19 мая, остальные в течение 4 дней примерно. И вот такая красота 9 июля:

Второй секрет: навозСоседи поделились полуперепревшей подстилкой козей, навозом то есть. Весь подарок положила буквой «П» в огуречник. Сажала в небольшие углубления, куда насыпала примерно по полстакана обычного грунта, чтобы сразу у семян шока не было. Суперпучковые сантиметров 70 друг от друга, остальные примерно через 0,5 м.

При таком знатном питании листья выросли чудесные:

И плоды отличные:

Третий секрет: температураКогда холодно, как можно раньше закрываю в теплице все форточки. Реально убедилась, что ниже +15°С огурцы не растут. Получается иногда банька: душно и роса выпадает. Но болезней пока нет, потому что иммунитет у растений хороший получился.

В жару спасают от перегрева сетка, притеняющая с южной стороны, и банки с водой.

Чтобы регулировать температуру надо рядом жить, иногда только днем открывала форточки, а чаще рано утром бегу спасать от жары тепличные растения. Томаты не закрываю, для них критичнее проветривание.

Только у рассадных удалила по парочке нижних листьев (пожелтели от старости), остальные в этом не нуждаются.

Четвертый секрет: иммунитетДля повышения иммунитета проливала навоз огуречный Флорой С, Триходермой Вериде, Байкалом ЭМ-1 в разное время. Плюс удобрения. Все это под корень. Опрыскивание привело однажды к ожогам листьев, больше не пытаюсь.

На фото виден лист с ожогами:

Еще для иммунитета ослепляла первые 4 пазухи каждому растению. То есть удаляла и пасынки, и огурчики на самой ранней стадии.

В этом году у меня получилось много гибридов. Посадила в теплицу каждого по одному семечку, исключение — два гибрида по 2 семечка. Все 14 видов, от трех агрофирм, хорошо себя чувствуют:

Листья здоровые:

Пятый секрет: один стволЧтобы побыстрей начать кушать огурчики стала все формировать в один ствол. Это гораздо легче, чем с томатами. Очень хорошо видны пасынки, четко все! Удалять надо совсем маленькие.

На двух рассадных растениях стала оставлять пасынки, по три всего, причем прищипнула им макушки. Сразу пришлось забыть о зеленцах на каждое утро, притормозили растения.

Да, лианки огурцов быстро достигли верхнего предела, и дальше непонятно куда им. Ничего страшного, я думаю. Одни прищипнула уже, другим дала расти в сторону и вниз.

А некоторые лианки просели и змейкой расположились, засчет этого им хватает высоты.

Когда отплодоносят, удалю и посажу новые.

Это можно было бы выделить в отдельный секрет, для меня эта мысль, о втором посеве, революционная.

Шестой секрет: подвязкаПроволока вверху и такая же внизу. Между ними шпагат перпендикулярно. Вот и все. По часовой стрелке завиваю стволик.

Сетка мне меньше понравилась. Два года на ней выращивала. Потом каждый раз выкидывала. Не буду про нее. Вот две проволоки и шпагат — это то, что надо.

Седьмой секрет: не мешать растениюНе удалять здоровые листья, по-возможности, не опрыскивать ничем. ЛЮБИТЬ, поливать, удобрять и урожай собирать.

Чтобы огурчики были вкусней, давать им повисеть подольше. Этот совет я вынашивала лет десять, если не 20. Когда-то на рынке знакомая сказала: «Что вы все эти маленькие огурцы ищете, это не огурцы. Вот огурец!» — и показала среднего толстячка. Как она была права, я убедилась только в этом году, продегустировав свое огуречное счастье. Да! Не просто так висят огурчики и мешают другим расти. Они набирают вкус и аромат. Надо только предоставить им такую возможность. В разумных пределах, конечно.

Это не весь сегодняшний сбор, только самые крупные. Для еды и для низа банок на засолку. Потом было еще столько же огуречиков поменьше:

Это далеко не первый сбор, первые зеленцы из посеянных в теплице сняла 28 июня.

Засолила сегодня 4 банки: