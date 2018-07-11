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Измайловские школьники отправились покорять просторы Краснодарского края
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Измайловские школьники отправились покорять просторы Краснодарского края 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Учащиеся школы №444 в рамках программы «Курс на лидерство» совершат большой пеший поход.
В поход по Краснодарскому краю отправились старшеклассники школы №444 района Измайлово совместно со специалистами Государственного бюджетного учреждения «Лаборатория путешествий». Этот выезд состоится в рамках проекта «Курс на лидерство» и продлиться 21 день.
Отважных юношей и девушек в течение трех недель ждут психологические тренинги и мастер-классы по туристической подготовке, спортивные и досуговые программы. Но самое главное — им предстоит спортивный пеший поход первой категории сложности к вершине горы Большой Тхач (2368 м). В хорошую погоду с ее вершины открывается прекрасный вид на Эльбрус, Фишт, Оштен.
По мнению участников похода, у них появилась возможность не только проверить себя и свой дух, но и приобрести новые разнообразные навыки, которые помогут, как в учебе, так и в общественной жизни.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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