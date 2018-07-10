Эксперт раскритиковал единый акциз на вина

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович

Как он заявил в эфире радио «Спутник в Крыму», документом, в частности, планируется со следующего года установить единый акциз на импортные и отечественные вина и шампанское. При этом предлагается отнести к подакцизным товарам и сам виноград, используемый при производстве вина. Производителям, использующим в качестве сырья виноград собственного производства, Минфин предлагает предоставлять налоговые вычеты с применением повышающего коэффициента.

"У тех продуктов, которые мы считали лучшими, а именно: продукты винодельческие с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, лицензию на производство которых получили достаточно много российских предприятий, в том числе и крымских, и начали производить эту продукцию с льготным акцизом, эту льготу отнимают. Теперь на любое вино будет установлен одинаковый акциз, независимо от того, защищено ли оно евразийским указанием или просто столовое вино. С нашей точки зрения такой формальный подход — это неверно", — сказал Попович.

Он также отметил второй пункт «Основных направлений», который предусматривает налоговый вычет для продукции из так называемого «собственного винограда». «Если эта продукция будет сделана из собственного винограда, то тогда возможен какой-то налоговый вычет с повышающим коэффициентом. Но какой вычет, с каким повышающим коэффициентом, как это будет сделано, в отношении кого, — абсолютно неясно. Мы это поймем, когда увидим документ», — пояснил глава союза.

По его словам, хотелось бы, чтобы этот налоговый вычет действовал для любого вина, произведенного из винограда, выращенного в России. «Винодельческая продукция с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения — это сигнал для покупателя, что эта продукция — лучше, чем, скажем, обычное столовое вино. А раз оно лучше, качественнее и вкуснее, то производитель может за него попросить немножко больше денег заплатить», — подчеркнул эксперт.

Попович назвал еще несколько моментов, которые не нравятся представителям союза. «В России существует очень много предприятий, которые просто выращивают виноград, затем его продают, и из него на другом предприятии производят вино… И когда происходит переработка, то вино, которое получают из этого винограда, может быть названо вином, защищенным географическим указанием… Сейчас же вносится понятие „собственный“ (»собственный виноград" — ред.): это значит, что из этого винограда уже нельзя будет воспользоваться ни этой льготой, ни этим товаром", — пояснил он.

Попович также счел неправильным считать виноград подакцизным товаром, «потому что последствия, которые это повлечет для производителя винограда, неясны, и они нас не радуют».