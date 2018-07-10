Специалисты запретили производить молоко нескольким комбинатам. Подробности

Сметана, ряженка, кефир. Витрины саратовских магазинов буквально завалены молочной продукцией. Но на этот раз проверяющих интересует только молоко. Ищут определённое.

"Добрая Бурёнка" и «Молочный ГОСТь». Пакеты этих торговых марок и ищут ревизоры. Говорят, продукцию саратовского молкомбината — подделывали. Использовали похожую упаковку. Но адрес производителя был другой. Эту продукцию и забраковали в саратовском Роспотребнадзоре . По словам санитарных врачей, в составе молока вовсе не оказалось молока.

— Вы с ними вообще не работаете?

— Нет, у нас нет надобности. У нас хватает, у нас не такой большой магазин, чтобы был полный ассортимент. Самое необходимое, то, что пользуется спросом у нас есть.

Санитарные врачи отправились по адресам указанным на упаковках. Правда, заводов там не оказалось. Где разливали «неправильное молоко» теперь выясняют полицейские.

Елена Никонова, начальник отдела управления Роспотребнадзора области:

"Данная продукция не соответствовала по жирно-кислотному составу, по наличию фитостеринов, что свидетельствует о фальсификации этой продукции в части замены молочного жира жирами немолочного происхождения. Вместе с тем это фальсификация и это обман потребителя".

Помимо местных магазинов, поддельные партии обнаружили в Ульяновске, Воронеже и Нижнем Новгороде. Для здоровья такое молоко не опасно, говорят специалисты. Но, по словам санитарных врачей, изъять левую продукцию из магазинов всё же нужно. Это забота производителей. Правда, они неизвестны. Забирать свой контрафакт они вряд ли станут. Не исключено, что саратовцы сами им и помогли. Выпили всё левое молоко.