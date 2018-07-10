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В Совфеде прокомментировали идею повышения акцизов на алкоголь
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В Совфеде прокомментировали идею повышения акцизов на алкоголь 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Прежде чем принимать инициативу Минздрава о повышении акцизов на алкоголь, необходимо определиться, какие льготы будут предложены правительством для отечественных виноделов, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
Комментируя предложение министерства здравоохранения о повышении ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли, Васильев подчеркнул, что «поставив задачу увеличения продолжительности жизни россиян, конечно, непозволительно выпускать из внимания негативное влияние на здоровье россиян, отравлений некачественной алкогольной и спиртосодержащей продукцией».
Однако, что касается добросовестного отечественного производителя, то, как известно, взамен предлагаемой отмене с 2019 года льготных ставок на акцизы предусматривается к подакцизным товарам отнести виноград собственного производства, тогда алкогольная продукция с его использованием будет иметь право на налоговый вычет с применением повышенного коэффициента, напомнил парламентарий.
"Поэтому принципиально важно, прежде чем принимать инициативу Минздрава, определиться какие льготы будут предложены правительством отечественным виноделам, и только после этого принимать окончательное решение", — уверен он.
Возможно и выше
Если же предложенные льготы не будут достаточно существенными и станут угрозой для отечественного производителя, тогда, скорее всего, «целесообразно пересмотреть предлагаемый Минздравом показатель — 9% в сторону увеличения, например, до 15-16%, чтобы увеличение акцизов не коснулось большинства отечественных производителей, занимающихся изготовлением натуральных вин», сказал Васильев.
Что касается борьбы с производством нелегального алкоголя и различного рода суррогатов, то здесь Минздрав, безусловно, прав, так как, к сожалению, у нас достаточно много примеров даже летальных исходов в связи с острыми отравлениями некачественным алкоголем, не говоря о серьезных последствиях для здоровья тех, кого удается спасти и кто употребляет подобную алкогольную продукцию, отметил сенатор.
"Поэтому опасения Минздрава и их предложение о том, что нужно использовать любые возможности, чтобы обезопасить граждан, считаю вполне оправданными и в высшей степени своевременными", — подчеркнул законодатель.
Контроль за оборотов спирта
"Потребуется строгий контроль в целом за продажей и использованием этилового спирта. Необходимо исключить возможность производства нелегальной алкогольной продукции и различного рода суррогатов", — считает Васильев.
Также сенатор предлагает продумать другие меры, в том числе целевую пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, особенно в регионах, где молодым специалистам сложно в полной мере реализовать себя, найти достойную интересную работу. «Там, где государство должно приложить дополнительные усилия — это просто необходимо сделать», — полагает Васильев.
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