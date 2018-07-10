Каста «чертей» в российской тюрьме: кто в нее попадает

В местах лишения свободы за многие десятилетия сформировалось четкое разделение заключенных на касты. Для представителей каждой из них, в зависимости от положения в тюремной иерархии, существует свои нормы поведения. Одной из самых низших категорий являются «черти» — полурабы, выполняющие грязную работу и не имеющие никакого авторитета среди сокамерников. [С-BLOCK]

Обычно в эту касту попадают психологически слабые, неспособные постоять за себя и склонные к подчинению заключенные. «Черти», они же «чушки», «шныри» или «кони» выполняют в тюрьме работу, которую не принято делать нормальному арестанту. К примеру, постирать одежду или подмести пол. «Черти» не могут спорить, они должны делать все, что им говорят и слушать более авторитетных заключенных «за боюсь».

На обычных зонах «черти» живут с «мужиками» — непрофессиональными сидельцами, совершившими преступление в результате трагического стечения обстоятельств, и дожидающихся окончания срока для возвращения к нормальной жизни. «Мужики» держатся ровно, представляя собой тюремный середняк. Можно сказать, что «черти» — это низший типа «мужиков». [С-BLOCK]

Предположительно до 80-х годов касту «чертей» называли «чушками». «Чушки» — это те, кто не ухаживают за собой, редко моются и неопрятно одеваются. Дело в том, что гигиена в арестантской среде находится в почете: следить как за своим внешним видом, так и за чистотой окружающего пространство должно быть в порядке вещей для всякого нормального зека.

Но попадание человека в места лишения свободы, особенно, если это произошло в первый раз, является для него сильнейшим стрессом. В таких условиях психологически слабого человеку весьма тяжело поддерживать себя в должном порядке. Мысли о жизни за решеткой угнетают заключенного, будущее его пугает. Человек опускает руки и перестает бриться, умываться, чистить зубы и выполнять другие гигиенические процедуры. [С-BLOCK]

Заключенный, поставивший крест на своей внешности, легко рискует оказаться в категории «чертей». В российских тюрьмах и колониях устоялось мнение, что прекращает следить за собой только потерявший силу воли человек, тот, кто сломался под ударами судьбы.

В суровых условиях тюремного заключения такой арестант считается слабаком, теряет всякое уважение окружающих и переходит в категорию «чушек». Таким образом, нежелание следить за своим внешним видом легко может привести человека на самое дно тюремной иерархии. [С-BLOCK]

Особой категорией «чертей» являются «шныри». Зачастую «шныри» являются помощниками более авторитетных заключенных. С ними можно разговаривать и чифирить, но просить о чем-то серьезном нельзя.

Стоит отметить, что сейчас каста «чертей» постепенно уходит в прошлое. По большей части она сохраняется лишь в местах заключения несовершеннолетних преступников — так называемых «малолетках». Но там действуют уже свои правила, в некоторой степени отличающиеся от взрослых тюрем.