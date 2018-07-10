В Саратов приехал актер, шоумен и певец Станислав Ярушин

Саратов — рай. Так считает популярный актер, шоумен и певец Станислав Ярушин . Именно в наш город он приехал снимать свой новый музыкальный клип. Как признался артист в интервью нашему телеканалу, съемки проходят на берегу Волги и продлятся два дня. На создание новой композиции Станислава Ярушина вдохновил его прошлогодний визит в Саратов.

Станислав Ярушин, актер, певец:

"Здесь у своих друзей мне настолько это место понравилось, что почему-то у меня родилась песня. Называется «Стас, возьми меня в Саратов». Песня написалась там буквально за 5 минут. Я думаю, что совсем скоро зрители Саратова и вообще всей России, тем более сейчас век Интернета, да даже всего мира в конце июля увидят этот клип".