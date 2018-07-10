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В Саратов приехал актер, шоумен и певец Станислав Ярушин
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В Саратов приехал актер, шоумен и певец Станислав Ярушин 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Саратов — рай. Так считает популярный актер, шоумен и певец Станислав Ярушин. Именно в наш город он приехал снимать свой новый музыкальный клип. Как признался артист в интервью нашему телеканалу, съемки проходят на берегу Волги и продлятся два дня. На создание новой композиции Станислава Ярушина вдохновил его прошлогодний визит в  Саратов.
Станислав Ярушин, актер, певец:
"Здесь у своих друзей мне настолько это место понравилось, что почему-то у меня родилась песня. Называется «Стас, возьми меня в Саратов». Песня написалась там буквально за 5 минут. Я думаю, что совсем скоро зрители Саратова и вообще всей России, тем более сейчас век Интернета, да даже всего мира в конце июля увидят этот клип".
Вместе со Станиславом Ярушиным в Саратов приехала его съемочная группа и, конечно же, главная героиня клипа. Ее роль играет Инстаграм-блогер Наталья Краснова. Узнать подробнее о новой работе актера и певца Станислава Ярушина можно будет в проекте «Эксклюзив». Он выйдет на телеканале «Саратов 24» в ближайшее время.
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