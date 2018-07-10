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Какой алкоголь вызывает самое тяжелое опьянение
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Какой алкоголь вызывает самое тяжелое опьянение 

Русская семерка 39 минут назад
Фото: Русская семерка
Самое сильное опьянение? Конечно, от водки — скажут большинство наших читателей. Но не будем торопиться с выводами и изучим вопрос всесторонне.
Скорость и интенсивность опьянения, несомненно, зависят от концентрации этанола в напитке. Например, если выпить одинаковое количество виски и сухого вина крепостью 11%, то последнее подействует на организм значительно слабее. Это происходит потому, что при сильном разведении алкоголь поступает в кровь медленнее, а большая его часть вообще успевает разрушиться, не достигнув мозга.
Но это, так сказать, чистый эксперимент. Проблема в том, что степень опьянения зависит еще и от индивидуальной реакции организма на тот или иной напиток и особенностей его употребления. То же самое сухое вино в количестве 100 г никакого существенного влияния на организм не окажет. Но коварство вина заключается в том, что из-за его кажущейся легкости и приятных вкусовых качеств доза выпитого нередко намного превышает 100 г. Кстати, шампанское из-за «веселых пузырьков» очень быстро всасывается в кровь, и результат может быть самым непредсказуемым.
Еще более сильное воздействие на организм оказывают разного рода алкогольные коктейли, особенно те, в которых содержится углекислый газ. Печально известный ерш — водка со светлым пивом в пропорции 1:1 — способен сбить с ног за минимальный отрезок времени самого крепкого человека. Знаменитые американские виски с содовой основаны на том же самом принципе. Еще одна убийственная комбинация — коктейль «Северное сияние», придуманный еще в советские времена. Это микс водки и шампанского. По заверению знатоков, напитка, полученного из смешения содержимого бутылки того и другого, хватит на компанию из 5–6 человек.
На усиление опьянения влияет и такой, казалось бы, безобидный предмет, как трубочка для коктейля. Дело в том, что алкоголь отлично всасывается и через полость рта, богатую кровеносными сосудами. Так что медленное потягивание вкусного коктейля через трубочку — это мина замедленного действия.
И еще один интересный факт. Учеными было проведено исследование, которое показало, что алкогольные напитки необычного цвета тоже способны вызывать у человека более сильное опьянение, чем напитки такой же крепости, но привычного цвета.
Рейтинг самых опасных напитков
10. Сладкие и сухие вина. Их вкусовые качества притупляют чувство меры.
9. Домашние вина. Невозможно определить их реальную крепость, так что воздействие может быть непредсказуемым.
8. Домашние ликеры. См. п. 9.
7. Сладкие ликеры — опьянение наступает незаметно.
6. Крепкое пиво.
5. Глинтвейны и пунши.
4. Крепкие напитки от 26% до 60%.
3. Абсент. В некоторых странах его употребление запрещено. Содержание алкоголя в нем может доходить до 90%.
2. Комбинации крепкого алкоголя и напитков, содержащих углекислоту.
1. Алкоголь плюс энергетики. Самая опасная, быстродействующая и непредсказуемая смесь.
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