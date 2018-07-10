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Дачников не будут штрафовать за «неправильные» семена
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Дачников не будут штрафовать за «неправильные» семена 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Авторы многочисленных публикаций ссылались на статью 10.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по которой граждане якобы не могут выращивать на своих участках картофель и другие овощные и фруктово-ягодные культуры, используя посевной материал из своих личных запасов, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества.
Получалось, что по всем правилам высаживать на шести сотках можно только те овощи и фрукты, семена которых куплены в профильных магазинах и отделах и на них есть сертификаты соответствия. В противном случае по любой жалобе от «бдительных» соседей или председателя СНТ дачника могут оштрафовать.
Так ли это на самом деле? В Россельхознадзоре опровергли информацию. В ведомстве пояснили, что, по действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность.
Как пояснила «РГ» член Ассоциации юристов России Яна Григоренко, существует судебная практика, когда фермерское хозяйство было привлечено к ответственности. Но проблема заключалась в том, что фермеры не заключили лицензионный договор на использование семян патентноохраняемого сорта.
Домашние семена можно использовать для выращивания овощей только для личного пользования, а продавать их на рынках запрещено
"Но для личного использования подойдут любые семена и посадочный материал, — подчеркивает юрист. — Никаких изменений в законы в этой части в последнее время не вносилось. Статья 10.12 предполагает ответственность за качество семян юрлиц, коммерческая деятельность которых направлена на производство и реализацию семян. К ответственности физлиц она имеет отношение лишь в том случае, если человек занимается производством семян для продажи. Но пока не было ни одного судебного дела в отношении физлица".
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