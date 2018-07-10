Серену Уильямс довели до слез

На днях Серена рассказала поклонникам о пропуске одного из самых важных моментов в жизни своей дочери Олимпии из-за спортивной карьеры.

Обладательница Большого шлема, недавно связавшая себя узами брака с Алексисом Оганяном , не смогла увидеть первые шаги 10-месячной Алексис Олимпии Оганян. Серена честно призналась, что расплакалась от обиды от упущенного, поскольку была далеко от дочери и тренировалась перед очередными соревнованиями.

Позже Уильямс опубликовала в Твиттере благодарность многочисленным фанатам, не оставшимся равнодушными к этой истории. Оказалось, многие пережили такие же досадные моменты, будучи вдали от детей в важные периоды из развития. Серена призналась, что была очень рада поддержке и перестала винить себя за длительное отсутствие дома.