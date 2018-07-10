Как организовать аптечку: ТОП 10

Порядок должен быть во всем, и особенно, в хранении медикаментов, когда дома есть детишки-несмышленыши. Аптечка должна быть в идеальном порядке и в нужном для нее месте, чтобы в необходимый момент она всегда была под руками и с необходимым наполнением.

10 способов организации домашней аптечки

1. Холодильник

Распространенное место хранения лекарств — дверца холодильника. Посмотрим, насколько это правильно. Во-первых, не всем лекарствам требуется холод для хранения. Обычные таблетки в блистерах хранятся при комнатной температуре, лучше всего в темном месте. В холоде, при определенном температурном режиме, хранятся многие микстуры и жидкие средства для наружного использования. Во-вторых, на всех указано: постоянная температура. А на привычных карманах дверцы холодильника температура постоянно подвергается перепадам, оттого, что холодильник часто открывается.

Значит, надо выбрать в холодильнике постоянное место, где будет стоять специальный контейнер с набором таких препаратов. Лучше всего, если это — зона свежести, которая есть во всех современных холодильниках.

yandex_ad_1 2. Ванная комната

Многие женщины выделяют место для аптечки в ванной комнате. Надо сразу же отказаться от такого варианта, потому что там высокая влажность, не подходящая для хранения любых лекарств. Не подходит и кухня, так как здесь часто бывает высокая температура из-за работающих бытовых приборов, высокая влажность из-за готовки.

3. Шкаф

Наилучшим вариантом можно назвать шкаф в спальне родителей, куда нет доступа малолетним детям. Не просто так говорится, что лекарства должны храниться в недоступном для детей месте. Это должна быть высокая полка, на которой удобно поставить шкатулку с лекарственными препаратами. А шкатулка — на замке. А ключ от замка — в секретном месте. Это — не игра с малышами, а надежный способ уберечь их от необдуманного действия.

4. Порядок

Порядок в контейнере, коробке, шкатулке, сумке, которые взрослые выбрали, чтобы держать лекарственные препараты — обязательный. Это важно, чтобы быстро найти лекарство в нужной ситуации. Разумный выбор — раздельное хранение в разных контейнерах. Одним это удобно сделать по возрастам детей и всех членов семьи. Другие предпочитают деление по типам заболеваний и диагнозам, имеющимся у детей и взрослых. И тот, и другой вариант — правильные.

В отдельных ячейках будут храниться необходимые лекарства, компактно и удобно. Палочкой-выручалочкой становятся современные контейнеры с крышками, с внутренними делениями.

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5. Сроки хранения

Важный момент — сроки хранения препаратов. Все привыкли запасаться лекарствами впрок. А вдруг кто-то заболеет, что тогда — бежать ночью в аптеку? Однако из-за этого следует как можно чаще проверять содержимое аптечки и внимательно читать сроки годности. Порванные коробки, раскрывшиеся блистеры, высыпавшиеся таблетки надо сразу же отправлять в мусор.

Капли имеют особый срок хранения: от момента вскрытия пузырька.

В данном случае на каждом пузырьке должна быть сделана отметка, когда они открыты, и хранить их не более месяца, а некоторые — не более 2-х недель. Такие пузырьки тоже следует выбрасывать.

6. Количество лекарств

Дома надо хранить небольшое число лекарств. Конечно, если в семье нет хронических больных.

Важными препаратами домашней аптечки являются:

противовоспалительные;

обезболивающие;

лекарства от аллергии;

средства для первой помощи при порезах и ожогах.

В каждой семье лекарства против воспаления или от боли могут быть своими, уже испытанными. Чаще всего это Ибупрофен, анальгетики. Нужными могут оказаться препараты от диареи, от отравлений.

yandex_ad_2 Если же отдельные члены семьи пьют постоянные препараты по назначению своих врачей, им рекомендуется заводить свою аптечку, где они их будут хранить в доступном только им месте.

7. Первая помощь

Обязательно надо иметь отдельный контейнер для средств неотложной помощи, он должен находиться в легкодоступном месте. Здесь будут храниться перевязочные материалы, йод, зеленка, Фукорцин, Мирамистин, Пантенол, Левомеколь, перекись водорода. Обычно они требуются срочно, и не стоит тратить время на их поиски. Здесь же можно хранить и средства от болей в сердце — Валидол или Корвалол, но не Нитроглицерин; антигистаминные лекарства — Кларитин, Супрастин.

Рекомендуемый перечень медикаментов и приспособлений, важных для оказания первой помощи:

бинты разной ширины;

вата, удобно пользоваться самой маленькой упаковкой;

марлевые салфетки среднего размера;

перчатки, это могут быть и латексные, и резиновые, не обязательно стерильные;

ватные палочки. После первого использования их следует менять на новую упаковку, чтобы она всегда была закрытой;

пластыри разной формы и размера;

отдельные ножницы;

жгут, если будет необходимость останавливать кровотечения.

Нужны термометр и тонометр, нашатырный спирт. Все это должно быть не доступно для детей, но тем не менее, храниться в близком месте.

8. категории

Хорошо, если все препараты и средства первой помощи разложены по категориям в отдельные контейнеры, которые можно просто подписать маркером. Это важный шаг к порядку в аптечке.

9. Аптечка в дорогу

Есть еще аптечка, которую всегда можно взять с собой в дорогу. Здесь тоже должны храниться предметы первой помощи, необходимые в пути лекарства. Они должны быть сложены в отдельную сумочку или контейнер. В походной аптечке должны быть все домашние средства, которые обычно используются в семье. Не обязательно брать по полной упаковке, это могут быть отдельные блистеры, но с прикрепленной инструкцией по применению.

10. Инструкция по применению

После приема какого-то лекарства по назначению врача рекомендуется оставлять пустые упаковки с вложенными в них инструкциями по применению. Они помогут в следующий раз, когда будет необходимость самостоятельно приобрести подобное лекарство. Инструкция станет подтверждением того, что вы приобретаете нужное средство, а не похожее по названию лекарство.

Вот по таким принципам надо собирать и хранить домашнюю аптечку. Есть и другие способы, которые каждая хозяйка считает для себя более удобными и практичными. Можно поделиться своим опытом, если по этому поводу есть свои соображения.