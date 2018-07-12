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Занимательные флаги: символом города в Брянской области стала связка конопли
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Занимательные флаги: символом города в Брянской области стала связка конопли 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Геральдический совет при президенте РФ официально утвердил герб города Новозыбкова Брянской области. Отныне там будет красоваться исторический символ поселения — конопля.
Источник: Новозыбков.ru  Теперь «исторический символ» будет украшать как герб, так и флаг города. Администрация Новозыбкова несколько лет боролась за введение их символа в геральдический реестр России — и вот, свершилось.
Геральдическое описание звучит так:
«В серебряном поле — положенные накрест зеленый сноп конопли о двух перевяслах и поверх него — золотой крылатый меркуриев жезл (кадуцей)».
Жители города еще с XIX века считают коноплю своим символом, но это все из-за сельского хозяйства. Раньше в уезде более 200 тысяч гектаров земли было засажено коноплей, из которой делали пеньку, конопляное масло, канаты и парусины для флота.
Вы, вероятно, заметили еще один предмет, украшающий герб, — это жезл Меркурия, символизирующий торговлю, мир и взаимопонимание. Он здесь потому, что раньше в городе регулярно проводились торги и ярмарки.
Кстати, в советскую эпоху изображение конопли на гербе и флаге не приветствовалось — его заменяли на пшеницу, а иногда и на пушку (казалось бы, при чем тут пушка?).
О флаге говорить не будем — он выглядит так же, как и герб. Отметим только цвета: зеленый символизирует природу, надежду и здоровье, золотой — богатство, величие и высшие ценности, а белый — чистоту, открытость и божественную мудрость.
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