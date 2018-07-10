Чезаре Касадеи создал обувь для свадьбы своей дочери Арианны

Дочь креативного директора обувного бренда Чезаре Касадеи, Арианна вышла замуж за Николо Загини в самом центре обувной индустрии в Сан Мауро Пасколи.

Атмосфера дома и семьи воплотилась в каждом мгновении этого дня. Дизайнер Чезаре создал для дочери уникальные свадебные босоножки специльно к этому важному событию. Как и многие моменты в истории марки Casadei, это радостное торжество прошло в окружении самых близких: семьи, верных друзей и незаменимых коллег и мастеров фабрики. Один из ярких примеров преданности своему делу — Ориана, которая работает над украшением изысканных моделей Casadei с 1960-х, и теперь лично декорировала свадебные босоножки невесты: кристальная нить и блестящие элементы дополнили «драгоценные» цветы на кружеве.

Изящные босоножки, напоминающие свадебную фату с каскадами сверкающих украшений, идеально подчеркнули женственный образ невесты. На подошве — трогательная гравировка «Alla mia cucciola» («Моей дорогой девочке»).